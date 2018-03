De blev bortført af Islamisk Stat - nu er 39 bygningsarbejdere blevet fundet i en massegrav

Efter næsten fire års uvished er håbet endegyldigt blevet slukket for 39 familier i Indien.

I flere år har den indiske regering forsøgt at berolige dem og sagt, at deres pårørende stadig kunne være i live, efter de blev kidnappet af Islamisk Stat i den irakiske by Mosul i juni 2014.

Nu har den indiske udenrigsminister, Sushma Swaraj, bekræftet, at 39 indere er blevet fundet i en massegrav i den nordvestlige del af byen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Vi føler med vores folk,« har hun udtalt under en tale i parlamentet.

Premierminister Narendra Modi slår fast, at regeringen har »gjort alt for at forsøge at bringe dem, vi har mistet i Mosul, tilbage«.

Han udtrykker samtidig sympati for de pårørende.

Ofrene kommer stort set allesammen fra staten Punjab og arbejdede i Irak som bygningsarbejdere, da Islamisk Stat indtog Mosul.

Det er endnu uvist, hvornår gidslerne blev dræbt.

Indien har ikke modtaget nogen officielle krav fra borførerne om blandt andet løsesum eller mulighed for frigivelse af gidslerne.