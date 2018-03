Rusland: Donald Trump har ringet og lykønsket Putin med det russiske valg

Tirsdag morgen amerikansk tid talte den amerikanske præsident, Donald Trumps, med sin russiske kollega, Vladimir Putin.

Ifølge det russiske styre lykønskede Trump sin kollega med det russiske valg, der førte til et genvalg af præsident Putin.

Putin: Jeg er ligeglad med russisk indblanding i USA-valg

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

D'herrer skulle angiveligt havde vendt muligheden for at holde et snarligt møde samt vigtigheden af at undgå et våbenkapløb, ifølge Kreml.

Det Hvide Hus har bekræftet over for NBC News, at Trump har talt sammen med Putin tirsdag morgen.

USA har dog ikke meldt noget ud om samtalens indhold.

Tidligere på dagen har formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude-Juncker, lykønsket Vladimir Putin med valget.

»Jeg har altid lagt vægt på, at det er afgørende for vores kontinents sikkerhed, at der er et positivt forhold mellem EU og Rusland,« skriver han blandt andet i meddelelsen til Putin.

Vladimir Putin blev søndag genvalgt som russisk præsident efter et valg, der siden er blevet kritiseret af den uafhængige observatørgruppe Golos, der har offentliggjort en liste på mulig valgfusk med over 1700 indregistrerede »uregelmæssigheder«.