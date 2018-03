Brasiliansk fodboldlegende vil være guvernør i Rio de Janeiro

Han blev verdensmester i fodbold i 1994, og blev kåret til turneringens spiller ved slutrunden i USA. Nu vil den tidligere superstjerne Romário de Souza Faria, bedre kendt som Romário, være guvernør i staten Rio de Janeiro.

Det beretter BBC.

Staten, der deler navn med millionbyen og statshovedstaden Rio de Janeiro, er plaget af store uroligheder, vold og den er også tæt på gå konkurs.

Det er netop disse problemer, som Romário vil fokusere på.

»I disse tider er forandringer nødvendige og presserende. Rio har altid haft sikkerhedsproblemer, men aldrig som nu,« sagde han ifølge BBC, da han annoncerede sit kandidatur.

Det er dog ikke et pludseligt karriereskifte for den brasilianske målsluger, som ifølge ham selv har scoret 1.000 mål i sin karriere. I 2010 blev Romário valgt ind i det brasilianske underhus, og ved valget i 2014 blev han valgt til senatet.

Romário har i sin politiske karriere fået stor ros for sin kamp mod korruption i fodbold. Han var indædt modstander af Brasiliens værtskab for VM-slutrunden i 2014, og har også udtalt, at han mener, at Rusland købte sig til værtskabet for sommerens VM-slutrunde.

Men alt er ikke rosenrødt for den legendariske angriber. Ifølge brasilianske medier er han lige nu indblandet i en efterforskning, hvor han beskyldes for at skjule værdier, så han kan undgå at betale gæld. Beskyldninger han selv afviser.