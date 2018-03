Video: Se Chicago Rivers fantastiske forvandling på irsk festdag

Søndag var det St. Patrick's Day, Irlands skytshelgen, der regnes for at have bragt kristendommen til landet.



En irsk festdag, som man fejrede i stor stil over hele verden, hvor flere kendte bygninger blev badet i et smaragdgrønt skær.

I Chicago havde man således valgt at blande byens flod op med et vegetabilsk farvestof, der gjorde vandet fuldstændig grønt. De ansvarlige bag initiativet forsikrer dog om, at miljøet ikke har lidt nogen last over det.

Herunder kan du se, hvordan andre storbyer hyldede den irske nationaldag.

Springvandet foran Det Hvide Hus, Washington:

Empire State Building, New York:

Colosseum, Rom:

Operahuset, Sydney:

Gadeparade, Dublin: