Rusland svarer igen: Vil udvise 23 britiske diplomater

Rusland har besluttet at smide 23 britiske diplomater ud af landet, meddeler det russiske udenrigsministerium lørdag.

De har en uge til at forlade landet, fremgår det af en russisk pressemeddelelse.

Udvisningen er et direkte modsvar på, at Storbritannien har valgt at udvise et tilsvarende antal russiske diplomater som følge af en hastigt voksende konflikt mellem de to nationer.

Storbritannien beskylder Rusland for at have orkestreret et nervegasangreb på en russisk eksspion og hans datter på britisk jord. En anklage, som Rusland kalder et »skruppelløst forsøg fra de britiske myndigheder på at sværte Rusland til«.

Rusland raser over beskyldninger mod Putin: Det er chokerende og utilgiveligt

Ruslands udenrigsminister meddelte allerede fredag, at Rusland som modtræk til Storbritannien sanktion ligeledes ville udvise britiske diplomater, og lørdag formiddag var den britiske ambassadør i Moskva, Laurie Bristow, blevet indkaldt til et møde for at få uddybet Ruslands gengældelse.

De russiske ministerium meddeler, at den russiske side forbeholder sig ret til at iværksætte flere foranstaltninger, hvis Storbritannien finder på flere sanktioner.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, har med russisk vrede til følge udtalt, at man finder det »overvejende sandsynligt«, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, selv var inde over beslutningen om at bruge nervegift i gaderne i en britisk by.

Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter er så vidt vides fortsat i livsfare, efter de i begyndelsen af marts blev udsat for nervegift i byen Salisbury. De blev begge fundet livløse på en bænk den 4. marts. Skripal var tidligere dobbeltagent, men kom til Storbritannien i 2010 i forbindelse med en udveksling af spioner mellem Rusland og USA.

Rusland nægter at have haft en finger med i spillet og har meldt ud, at man kun vil samarbejde med Storbritannien om efterforskningen, hvis man modtager prøver af den nervegas, der menes at være brugt. Det drejer sig om nervegiften Novichok, som er udviklet af det russiske militær.

I mellemtiden er der opstået ny spænding mellem nationerne. BBC har tidligere lørdag rapporteret, at britisk politi er i færd med at kontakte flere eksilrussere i Storbritannien for at drøfte deres sikkerhed.

Få dage efter giftattentatet blev eksilrusseren og forretningsmanden Nikolaj Glusjkov den 12. marts fundet hængt i sit hjem i London. Dødsfaldet, der efterforskes som drab, bliver dog ikke umiddelbart kædet sammen med attentatet i Salisbury, lyder det fra britiske myndigheder.