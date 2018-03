Et barn sover i en taske i landsbyen Beit Sawa i det østlige Ghouta, Syrien. Foto: Omar Sanadiki/AP

Den franske klatrer, Alain Robert, også kendt som "French Spiderman", klatrer på det franske energiselskab Totals bygning i Paris. Foto: Francois Mori/AP

Ukraines præsident Petro Poroshenko retter på en soldats hat da han og den østrigske præsident Alexander van der Bellen går forbi æresvagten under en velkomstceremoni forud for deres møde i Kiev, Ukraine. Foto: Efrem Lukatsky/AP

En surfer, i snevejr, med sit surfbræt og sin cykel i Unstad, Nordnorge. Foto: Olivier Morin/AFP

Israelsk politi bruger vandkanoner med ildelugtende vand til at sprede ultra-ortodokse jøder, der blokerer motorvejen under en protest mod tilbageholdelse af et medlem af deres samfund, der nægter at tjene i militæret, i Bnei Brak, Israel. Foto: Oded Balilty/AP

To damer med deres mobiltelefoner til hestevæddeløb på Cheltenham Racecourse i Cheltenham, England. Foto: Darren Staples/REUTERS

Plænen ved US Capitol, i Washington, er dækket af 7.000 par sko til minde on de 7.000 børn, der er dræbt af skud, siden Sandy Hook-skoleskydningen, december 2012. Foto: Saul Loeb/AFP

En mand kigger gennem hegnet på grænsen mellem USA og Mexico i Playas de Tijuana, Baja California, Mexico. Foto: Guillermo Arias/AFP

En ung kvinde tager en hurtig dukkert, i det 4 grader varme vand, i Unstad, Nordnorge. Foto: Olivier Morin/AFP

Saudiske mænd udfører et stunt kendt som "sidewall skiing" (kørsel på to hjul), mens en ung mand tager en selfie i Tabuk, Saudi Arabien. Foto: Mohamed Al Hwaity/AP

Nøgne cyklister demonstrerer langs Paulista Avenue i Sao Paulo, Brasilien, for at kræve bedre veje og at øge bevidstheden om cyklisters sikkerhed som led i den internationale bevægelse "World Naked Bike Ride". Foto: Almeida Nelson/AFP

En maskeret demonstrant under sammenstød med politiet uden for Universitetet i Thessaloniki, Grækenland. Anarkister har kæmpet mod politiet i Grækenland, efter at 2 000 demonstranter fra hele Balkan marcherede i den nordgræske by mod nationalisme i regionen. Foto: Giannis Papanikos/AP

En mand kravler under nogle dæk under et mudderløb på en 10 kilometer lang forhindringsbane i Tel Aviv, Israel. Foto: Ariel Schalit/AP

En pukkelhval springer ud af Stillehavets vand i Los Cabos, Baja California Sur, Mexico. Foto: Fernando Castillo/AFP

En kinesisk arbejder med oppustetde sexdukker på fabrikken Ningbo Aiwa Plastic Product Co., Ltd. i Gulin byen Ningbo, østkinas Zhejiang-provins. Sexlegetøj i Kina er ikke svært at finde. Det sælges i sundheds butikker, i hotellernes minibarer og ve kassen i nogle dagligvarebutikker ved siden af ​​tyggegummi og slik. Foto: AP

Arbejdere hænger lanterne op i Jogye templet i Seoul, Sydkorea, til fejringen af Buddhas fødselsdag den 22. maj. Foto: Ahn Young-joon/AP