Kvinde blev idømt seks måneders fængsel for YouTube-stunt

20-årige Monalisa Perez fra Minnesota er blevet idømt seks måneders fængsel for at have skudt sin kæreste på kort afstand igennem en bog. Det skriver BBC.

Episoden, som blev filmet, skulle have være et YouTube-stunt. Meningen var, at den bog, som Perezs kæreste, 22-årige Pedro Ruiz, holdt, skulle beskytte ham mod den kugle, som hun skød mod ham.

Bogen kunne imidlertid ikke redde Ruiz, og han døde efterfølgende fra skuddet, som ramte ham i brystet. Senere erklærede Perez sig skyldig i uagtsomt manddrab.

Stunt til YouTube i Minnesota endte tragisk

Onsdag blev hun idømt 180 dages fængsel efterfulgt af prøveløsladelse med en prøvetid på 10 år. De 90 dage må hun dog afsone hjemme.

Resten af sit liv må hun ikke eje våben, og endelig må hun heller ikke tjene penge på historien.

30 mennesker så sammen med parrets treårige søn skudepisoden, som fandt sted i 26. juni 2017. Hun var på det tidspunkt gravid med deres andet barn.