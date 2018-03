Australien overvejer særbehandling af hvide sydafrikanere

Den australske regering overvejer at lade hvide landmænd fra Sydafrika komme forrest i køen til at få opholdstilladelse i landet.

Indenrigsminister Peter Dutton, der har ansvaret for immigration, begrunder det med, at de hvide landmænd dermed kan slippe væk fra deres "forfærdelige omstændigheder" til et "civiliseret land".

Konkret skal det ske ved en hurtigere end normalt udstedelse af indrejsevisa.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

At regeringen i Australien mener, at landmænd fra Sydafrika har behov for særbehandling, hænger sammen med udsigten til en omstridt jordreform i landet.

Sydafrikas regeringsparti, ANC, har længe været under pres fra vælgerne for at rette op på skævheden mellem hvide og sortes jordbesiddelser.

I december varslede Cyril Ramaphosa som nyvalgt leder af ANC en forestående omfordeling af jorden.

- Ekspropriation af jord uden kompensation skal være blandt de virkemidler, som regeringen kan benytte sig af for at effektivisere reformer og omfordeling, sagde Ramaphosa.

Cyril Ramaphosa afløste i februar Jakob Zuma som præsident for Sydafrika.

Det er således udsigten til, at hvide landmænd tvinges til at afstå deres besiddelser uden at få noget til gengæld, som får Peter Dutton til at reagere.

- Hvis du ser på vidneoptagelser, du hører historierne, og du læser fortællingerne, så er det forfærdelige omstændigheder, de står overfor, siger indenrigsministeren til den australske avis Daily Telegraph.

Dutton har sat embedsfolk i gang med at undersøge muligheden for at "yde assistance" til landmændene.

- De har brug for hjælp fra et civiliseret land som vores, siger han.

Ifølge Peter Dutton er Sydafrikas hvide landmænd hårdtarbejdende.

- Disse mennesker synes jeg, fortjener særlig opmærksomhed, og det er den opmærksomhed, vi nu giver, siger han.

Jordbesiddelse er 24 år efter afskaffelsen af apartheidsystemet et følsomt emne i Sydafrika, skriver Daily Telegraph.

Hvide borgere ejer fortsat den største andel med 72 procent af samtlige privatejede landbrug. Sorte, som udgør langt den største del af befolkningen, ejer ifølge præsident Cyril Ramaphosa kun fire procent.

Australien er normalt kendt for at føre en politik over for flygtninge, som af menneskerettighedsgrupper kritiseres for at være unødvendig hård.

Asylansøgere, som typisk forsøger at komme til Australien ad søvejen, bliver sendt til lejre på øer i Stillehavet.