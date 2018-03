Rusland advarer briterne: Ingen bør true en atommagt

Beskyldninger og indirekte trusler flyver mod øst og vest efter fundet af en livløs russisk eksspion i en engelsk domkirkeby i forrige uge.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, slog mandag fast, at Rusland med stor sandsynlighed stod bag et overfald med nervegiften Novichok på eksspionen Sergej Skripal i Salisbury 4. marts.

Det har affødt en kontant reaktion fra Rusland.

En talskvinde i udenrigsministeriet i Moskva siger ifølge nyhedsbureauet RIA, at ingen bør true en atommagt, angiveligt med henvisning til Storbritannien.

May: Giftangreb er et angreb på Storbritannien

Britiske myndigheder satte mandag gang i en proces med at se nærmere på den licens, som mediet Russia Today (RT) sender på i Storbritannien.

Det er ikke gået ubemærket hen i Moskva.

- Ingen britiske medier får mulighed for at arbejde i Rusland, hvis de lukker RT, siger Zakharova.

Onsdag vil Theresa May meddele, hvem der ifølge briterne stod bag angrebet på Sergej Skripal og hans datter, der blev fundet livløse på en bænk i Salisbury.

Det sagde den britiske ambassadør i Moskva, Laurie Bristow, tidligere tirsdag ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.