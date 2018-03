Fire år efter Kina indledte kampen mod luftforurening: Befolkningen lever nu 2,4 år længere

Da Kinas premierminister, Li Keqiang, på landsdækkende fjernsyn i 2014 erklærede, at man ville bekæmpe luftforurening på samme måde som fattigdom, havde mange mennesker svært ved at tro deres egne ører.

At verdens mest folkerige nation skulle bryde med dets mangeårige politiske fokus på økonomisk vækst lød helt urealistisk.

Men ikke desto mindre peger en række lovende resultater nu på, at den kinesiske regering har taget klimakampen alvorligt.

Ifølge New York Times har kinesiske byer i gennemsnit reduceret koncentrationen af fine miljøpartikler med 32 pct., siden premierministeren for fire år siden satte sig for at gøre noget ved luftforureningen.

Netop de fine miljøpartikler er særligt skadelige for mennesker, fordi de kan ophobes i lungerne og trænge helt ud i blodet.

60.000 kinesiske soldater skal i kamp for miljøet

Et par måneder inden premierministerens opsigtsvækkende erklæring udsendte regeringen en handlingsplan, der krævede, at alle byområder reducerede koncentrationen af finpartikler med ti pct., mens de større byer var pålagt strengere krav.

Hovedstaden Beijing var blandt andet forpligtet til at reducere koncentrationen med 25 pct., og til det formål afsatte byen et svimlende beløb på 725 mia. danske kroner.

Flere medier har allerede skrevet om de kraftige forbedringer på området, men New York Times har nu kigget lidt nærmere på, hvordan det egentlig går med byernes kamp mod luftforureningen.

Blandt andet har Baoding, Kinas mest forurenede by i 2015, reduceret koncentrationen af finpartikler med 38 pct. inden for de seneste fire år. Beijing har reduceret koncentrationen med 35 pct.

Kina skifter gear i kampen mod forureningen Kina lancerer treårsplaner i kampen mod forurening og vil rense op i landdistrikterne.

New York Times har med udgangspunkt i anerkendte beregningsmetoder desuden fundet frem til, at kineserne i gennemsnit kan forvente at leve 2,4 år længere, såfremt luftforureningen fastholdes på det nuværende niveau.

De omkring 20 millioner indbyggere i Beijing kan således se frem til at leve 3,3 år længere, mens indbyggerne i Baoding får forlænget deres levetid på jorden med 4,5 år.