Putins nye "dolk": Rusland har testet nyt hypersonisk missil

Fra en luftbase i det sydvestlige Rusland lettede et MiG-31 jagerfly lørdag med en helt særlig last ombord. Det nye russiske langdistancemissil Kinzhal, der er opkaldt efter en russisk dolk, blev testet med succes, ifølge de russiske myndigheder.

Missilet er hypersonisk, hvilket betyder at det kan flyve med 10 gange lydens hastighed. Ruslands Forsvarsministerium har meddelt at det har en rækkevidde på op mod 2.000 km. Vladimir Putin meddelte på sin årlige tale til nationen den 1. marts, at det nye missil er et "ideelt våben".

Dengang, under talen, blev der vist en animation af det nye missil, hvor det blev kastet mod den amerikanske delstat Florida, hvilket fik det amerikanske udenrigsministerium til at protestere.

Vladimir Putin ventes at blive valgt til præsident igen i næste uges valg i Rusland.