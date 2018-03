Kinas Xi er enig i at fastholde sanktioner mod Nordkorea

Kinas præsident, Xi Jinping, er enig i, at sanktionerne over for Nordkorea skal fastholdes, så længe et diplomatisk initiativ stadig kan slå fejl.

Det konstaterer Det Hvide Hus efter en telefonsamtale mellem Xi og præsident Donald Trump.

Går Trump efter Nobels fredspris? USA’s præsident siger ja til at møde ”Rocket Man” Som den første siddende amerikanske præsident i over seks årtiers kold krig har Donald Trump sagt ja til at mødes med en nordkoreansk leder.

- De to ledere hilste udsigten til dialog mellem USA og Nordkorea velkommen, hedder det.

Xi og Trump er også "besluttet på at opretholde presset og sanktioner, indtil Nordkorea tager håndgribelige skridt mod en fuldstændig, verificerbar og uomstødelig atomafvikling", lyder erklæringen.

Torsdag oplyste Sydkoreas regering, at Nordkoreas præsident, Kim Jong-un, har inviteret Trump til et møde senest i maj for at drøfte atomafvikling på den koreanske halvø.

Trump reagerede straks ved at sige ja til invitationen.

Det er endnu ikke bestemt, hvor de to skal mødes.

Kina er traditionelt Nordkoreas nærmeste allierede.

Ekspert: Dette her er et mega PR-stunt for den nordkoreanske regering For første gang nogensinde ser USA og Nordkoreas statsledere ud til at skulle mødes.

Tidligere fredag sagde den kinesiske regering, at Xi påskønner Trumps ønske om en politisk løsning på konflikten med Nordkorea. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Xi udtrykte følge Beijing håb om, at alle parter vil vise god villje og undgå at foretage sig noget, som bryder det forbedrede klima på den koreanske halvø.