Før topmøde: Disse ord har Trump og Jong-un brugt om hinanden

Der var ikke mange, som havde set det komme, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ville invitere den amerikanske præsident til et topmøde om blandet andet atomvåben. Og der var nok endnu færre, som havde forudset, at USA’s præsident ville acceptere indbydelsen.

Hvis mødet – som skal afholdes inden maj – blive en realitet, vil det i givet fald være første gang nogensinde, at en amerikansk præsident møder lederen af det nordkoreanske styre.

Ekspert: Dette her er et mega PR-stunt for den nordkoreanske regering For første gang nogensinde ser USA og Nordkoreas statsledere ud til at skulle mødes.

Mødet er især overraskende, når man tager den retorik, som de to ledere har brugt til at beskrive den anden, i betragtning.

Det hele begyndte i februar 2013, da den tidligere basketballstjerne, som har spillet i NBA-ligaen, Dennis Rodman besøgte Kim Jong-un i Nordkorea. Sammen overværet de en opvisningskamp i hovedstaden Pyongyang.

Et år senere skrev Trump på Twitter:

»Den skøre Dennis Rodman siger, at jeg ville rejse til Nordkorea med ham. Det har vi aldrig diskuteret. Det har ingen interesse. Det er det sidste sted på Jorden, som jeg vil rejse til.«

I en debat i 2015 mellem de republikanske præsidentkandidater, fortsatte Trump sin kritik af den nordkoreanske leder. Ifølge CNN var ordlyden:

Tænketank: Trump fortjener ros for historisk møde med Jong-un

»Der er aldrig nogen, som nævner Nordkorea, som har denne sindssyge mand siddende. En mand som faktisk har atomvåben. Nogle bliver snart nødt til at tænke på Nordkorea og måske en række andre steder.«

Kritikken af Kim Jong-un fortsatte under hans præsidentkampagne. I 2016 sagde han på live-tv i et morgen-tv-program:

»Jeg vil rejse til Kina og få denne fyr til at forsvinde på en eller anden måde og meget hurtigt. Jeg mener, at denne fyr er en virkelig farlig type, og man skal ikke undervurdere ham.«

Efter en missiltest i Nordkorea i juli 2017, skrev Trump bl. a. på Twitter:

»Har denne fyr ikke bedre ting at bruge sit liv på.«

Bare en måned senere fortæller Trump under en ferie til journalister ved hans golfklub i Bedminster, at:

»Det er bedst for Nordkorea, hvis de stopper med at true USA. De vil blive ramt med bål og brand på en måde, som verden ikke før har set mage.«

Og i september kommer det nok mest berømte citat fra Donald Trump om den nordkoreanske leder. Ordene var en del af hans første tale i FN.

»USA har stor styrke og tålmodighed, men hvis vi er tvunget til at forsvare os selv eller vores allierede, har vi intet andet valg end at fuldstændig ødelægge Nordkorea. Raketmanden er på en selvmordsmission for ham selv og for hans regime.«

Det er mest Donald Trump, som udtrykker sig i skarpe vendinger om sin nordkoreanske kollega, men Kim Jong-un holdt sig ikke tilbage denne gang og svarede igen, da han blev kaldt ”raketmand.” Den 22. september kom svaret i en officielt udtalelse:

»En bange hund gør højere. Han (Trump, red.) er uegnet til, at være et lands øverstbefalende, og han er bestemt en skrupelløs gangster, der er glad for at lege med ild snarere end at udføre arbejdet som politiker. Uanset hvad Trump tror, at han havde forventet, vil han møde resultater ud over hans forventning. Jeg vil helt sikkert tæmme denne gamle, mentalt forstyrrede, senile amerikaner med ild.«

November 2017 kommer endnu en hilsen til Kim Jong-un fra Trump på Twitter:

»Hvorfor vil Kim Jong-un fornærme mig ved at kalde mig "gammel"? Jeg vil aldrig kalde ham "lille og fed". Nå men, jeg prøver ihærdigt at være hans ven. Måske vil det en dag ske!«

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. november 2017

Mange vil også huske deres kontrovers omkring atomknappen. I en ”nytårshilsen” den 1. januar lød det fra den tredje Kim-diktator i rækken.

»Det er ikke bare en trussel, men en realitet, at jeg har en atomknap på skrivebordet i mit kontor. Hele USA er inden for rækkevidde for et angreb med atomvåben.«

Japan hylder diplomatisk tøvejr mellem USA og Nordkorea

En kommentar som Donald Trump selvsagt ikke kunne sidde overhørig. Dagen efter kom svaret på Twitter:

»Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har lige annonceret, at atomknappen altid står på hans skrivebord. Vil nogen fra hans udtømte og udsultede regime venligst informere ham om, at jeg også har en atomknap, men den er meget større og mere kraftfuld end hans, og min virker.«

Der endnu ikke blevet offentliggjort, hvor de to ledere skal mødes.