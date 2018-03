Indiske politifolk fjerner en eksiltibetaner under en protest uden for den kinesiske ambassade i New Delhi, Indien. Foto: Manish Swarup/AP

Indisk militærpoliti presser eksiltibetanske aktivister ind i en politi bus under en protest uden for den kinesiske ambassade i New Delhi, Indien. Foto: Manish Swarup/AP

Kvinder marcherer under Kvindernes internationale kampdag i Mexico City. De kræver retfærdighed i lyset af de mange forsvundne og myrdede kvinder i Mexico. Foto: Marco Ugarte/APden internationale

Demonstranter forsøger at blokere for politiet, da de eskorterer tilhængere af den hvide nationalist Richard Spencer under hans besøg ved Michigan State University, East Lansing, Michigan. Foto: Jake May/

Turistguider fra Slender West Lake deltager i etikettetræning i Yangzhou i Kinas østlige Jiangsu-provins. Foto: AFP

Lin Xiwei, en 36-årig skomager fra Putian, klædt som en lokal gud, udfører ritualet at "spise blomster" i Xiaohu, Baitang, i Fujian-provinse, Kina. Mænd i trance læner sig ind over glødende springvand af gnister for at rense sig for onde ånder. Foto: Johannes Eisele/AFP

Rytter Eric Mikkelson og skiløber Jason Dahl passerer målstregen under den 70. årlige Leadville Ski Joring weekend konkurrence i Leadville, Colorado. Ski Joring, der har sin oprindelse som en konkurrencesport i Skandinavien. Foto: Jason Connolly/AFP

Mennesker søger ly for fyrværkeriet fra den traditionelle "torito" (lille tyr) lavet af papir, træ og fyrværkeri under fejringen af San Juan de Dios i Tultepec i udkanten af Mexico City. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

En sudanesisk dreng fra Dinka-stammen drikker mælk direkte fra koens yver i en kvæglejr i Mingkaman, Lakes State, Sydsudan. Køerne flyttes fra højlandet til lavlandet og tæt på til Nilen, hvor de opretter store kvæglejre for at sikre at dyrene er tæt på græsningsarealer. Foto: Stefanie Glinski/AFP

En afghansk dreng hopper ned fra tårnet på en sovjetisk kampvogn i udkanten af Kabul, Afghanistan. Foto: Rahmat Gul/AP

Kinesiske kvinder spiller bold i sneen, i Shenyang i Kinas nordøstlige Liaoning-provinsen, under den internationale kvindedag. Foto: AFP

En indisk arbejder arbejder i en saltpande i udkanten af Nagaur-distriktet i den indiske delstat Rajasthan. Foto: Himanshu Sharma/AFP

En brandmand bruger sin lommelygte under en brand i et slumkvarter i Manila, Filippinerne. 150 huse blev ødelagt af ilden, der ramte 400 familier. Foto: Celis Noel/AFP

En tyrkisk kvinde råber af urobetjente, som forsøger at tilbageholde hende under en demonstration for kvinders rettigheder i Ankara, Tyrkiet. Foto: AFP

En kvinde sidder på en mole for at se nordlys på Lofoten, Nordnorge. Foto: Olivier Morin/AFP

En landsbyboer bærer på et bundt brændende majs under den traditionelle lanternefestival, som markerede slutningen på det kinesiske nytår, i Linxia, Gansu provinsen, Kina. Foto: ohannes Eisele/AFP

En kvinde går i det delvist frosne vand ved kysten i den polske by Sopot. Foto: Matej Leskovsek/REUTERS

Deltagere iført kostumer venter på at bruge toiletterne, ved Sydney Gay og Lesbian Mardi Gras Parades 40 års jubilæum i det centrale Sydney, Australien. Foto: David Gray/REUTERS

En zebra står i solen i Berlins Tierpark ZOO, Tyskland. Foto: Tobias Schwaz