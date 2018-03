Den arktiske havis satte bundrekord i februar

»The ice is melting at the poles.«

Sådan sagde daværende udenrigsminister Villy Søvndahl tilbage i 2011 om klodens klimaudfordringer. Og udsagnet gør sig i den grad stadig gældende.

I februar var der nemlig mindre af den arktiske havis end nogensinde før, oplyser DMI på sin hjemmeside.

»Havisen i Arktis dækkede i februar et areal på 14,33 millioner kvadratkilometer. Det er omkring 200.000 kvadratkilometer mindre end ved den tidligere bundrekord sat i 2011,« siger isforsker ved DMI, Rasmus Tonboe.

Området på 200.000 kvadratkilometer svarer til mere end fire gange Danmarks samlede areal.

Men nedsmeltningen af den arktiske havis kommer dog ikke bag på isforskeren.

Han mener, at nedsmeltningen hænger sammen med de ekstremt varme temperaturer, der skyllede ind over Arktis i februar.

Blandt andet blev der kortvarigt målt 6 grader ved verdens nordligste landbaserede vejrstation på Grønland.

Han nævner desuden en særlig meteorologisk begivenhed, der også kan have haft betydning for den arktiske havis.

Den er en markant åbning i det ellers permanente isdække, hvor isen simpelthen er blæst væk fra Grønlands nordkyst og har dannet et stort område med åbent vand.

Det gør samtidig, at området har sværere ved at fryse til is igen, fordi varmen fra vandet har langt nemmere ved at trænge igennem det tynde lag is, der evt. måtte komme, ifølge Rasmus Tonboe.

Inden for den meteorologiske verden kalder man det for havisens onde cirkel.

Selvom temperaturen i det arktiske område nu igen er faldet ned til minus 20-25 grader, så har relativt høje temperaturer været kendetegnende for hele vinteren, hvor normaltemperaturen ellers ligger omkring minus 30 grader.

Meget tyder da også på, at Arktis fortsætter med at være under forandring på grund af de usædvanlige temperaturer.

Satellitter har siden 1979 registreret havisens udbredelse - eller mangel på samme.