Fem mio. kvinder deltog i feministstrejke i Spanien: »Ingen kvinde får orgasme, mens hun polerer køkkengulvet«

»Ingen kvinde får orgasme, mens hun polerer køkkengulvet.«

Sådan lød et af budskaberne, da over fem mio. kvinder torsdag indledte Spaniens første landsdækkende feministstrejke i anledning af kvindernes internationale kampdag.

Strejken skal være med til at gøre opmærksom på den løndiskrimination, seksuelle undertrykkelse og vold i hjemmet, som kvinderne i landet føler sig udsat for.

Det skriver The Guardian.

Spaniens to største fagforeninger havde i forvejen opfordret landets kvinder til at nedlægge arbejdet i to timer for at understrege, hvor meget det betyder for en arbejdsplads, når kvinder ikke er til stede.

Under sloganet "hvis vi stopper, stopper verden" gik kvinder fra hele landet således på gaden for at demonstrere og for at slå et slag for deres rettigheder.

Flere spanske fagforeninger oplyser, at 5,3 millioner kvinder har deltaget i torsdagens demonstrationer og beskriver det som »en hidtil uset strejke i landets fagbevægelse«.

I menneskemængden var også en række prominente navne at finde, blandt andre skuespilleren Penelope Cruz og Madrid og Barcelonas kvindelige borgmestre.

Spaniens sundheds-, social- og ligestillingsminister, Dolors Montserrat, kalder det »en social revolution for mænd og kvinder«, men understreger samtidig, at det ikke skal være nogen krig mellem kønnene.

En rundspørge foretaget af den spanske avis El País viser desuden, at 82 pct. af befolkningen synes, at strejken har retfærdige motiver.

Du kan her se, hvordan det løb af stablen under dagens demonstrationer.