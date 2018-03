Oprørte dyreaktivister er strøget til tasterne, efter en video filmet i en indonesisk zoo har fået digitalt liv.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I videoen, der skal være optaget søndag, smider en ung mand en halv cigaret ind til parkens orangutang, der med øvet hånd samler smøgen op og pulser på den til fornøjelse for publikum.

Men efter videoen er blevet delt på internettet, bliver den zoologiske have, Bandung Zoo, kritiseret for uvidenhed og for at mangle opsyn med dyr og gæster. Og således er billeder af dyret blevet spredt vidt og bredt i internationale medier.

»Indonesien har desperat brug for bedre dyrevelfærd i de zoologiske haver,« skriver aktivisten Marison Guciano, der har delt videoen af dyret på Facebook.

En talsperson, Sulhan Syafi, siger ifølge AP, at parken beklager hændelsen meget, og at episoden er blevet meldt til politiet.

Han henviser til, at der findes skilte i den zoologiske have, som advarer gæsterne mod at give dyrene mad og cigaretter.

Det er ikke første gang, man ser en menneskeabe i fangeskab abe efter mennesker med dårlige vaner. Faktisk skal vi ikke en gang uden for landets grænser for at finde en lignende historie. Indtil 2002 kunne man i Aalborg Zoo opleve orangutangen Charlie, vis yndlingsbeskæftigelse var netop cigaretrygning. En uvane, som det 44-årige trækplaster ifølge personalet havde tillagt sig, længe før det blev politisk ukorrekt.

I 2012 fik en anden orangutang, Tori, fra Taru Jurug Zoo i Java stor opmærksomhed for sin forkærlighed for at ryge videre på gæsternes aflagte skodder. Medarbejderne måtte til sidst flytte orangutangen uden for publikums rækkevidde for at vænne den af med rygningen. Og i 2010 døde en sydafrikansk chimpanse - han hed også Charlie - i en alder af 52 år i Mangaung Zoo. Han var berømt for sin rygning, som den zoologiske have havde forsøgt at vænne sig af med i årevis.

Men Bandung Zoo, der ligger ca. 120 km sydvest fra hovedstaden Jakarta, har før trukket kedelige overskrifter. I januar i fjor blev parken kritiseret, efter en video med billeder af malajbjørne filmet i deres anlæg, var blevet spredt af aktivistgruppen Scorpion. Bjørnene fremstod i dårlig stand og stod tilsyneladende på bagbenene og tiggede mad fra gæsterne.

Det var den direkte årsag, til at aktivister startede en online underskriftindsamling for at lukke den såkaldte »death zoo«. I skrivende stund har 996.449 personer skrevet under på, at parken bør lukkes ned. I 2016 lukkede haven midlertidigt efter fundet af en død elefant, der så ud til at have skrammer på kroppen.