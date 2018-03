Ferieparadiset Sri Lanka har erklæret undtagelsestilstand

Sri Lankas præsident Maithripala Sirisena har erklæret landet i en ti-dages undtagelsestilstand efter en række uroligheder i den næststørste by Kandy.

Det skriver Independent.

Udmeldingen kommer efter et stigende antal angreb rettet mod den muslimske del af befolkningen, og mandag har ekstremistiske buddhistiske grupper sat ild til mindst 11 bygninger i byen ejet af muslimer.

Mindst to personer meldes dræbte.

Præsidenten har nu yderligere givet bemyndigelse til, at landets væbnede sikkerhedsstyrker kan gribe ind med særlige foranstaltninger for at forhindre, at urolighederne i byen spreder sig til resten af landet.

Rasende munke angriber rohingyaer i Sri Lanka

Kandy ligger i den centrale del af landet og betragtes af mange som landets spirituelle centrum på grund af sine mange overdådige templer og naturskønne omgivelser. Byen har derfor også udviklet sig til et yndet turistmål.

Udenrigsministeriet, der står for rejsevejledningerne til mange af verdens lande, oplyser i en mail, at situationen efter omstændighederne er rolig, og at man følger udviklingen i landet meget tæt.

Det anbefales dog stadig, at rejsende holder sig på sikker afstand af opløb og demonstrationer.

Udenrigsministeriet vil i løbet af de næste par dage vurdere, om der er behov for at ændre rejsevejledningen for Sri Lanka.

Srilankanerne kan fejre uafhængighedsdag i håbet om nye og bedre tider Den 4. februar er det 70 år siden, at Sri Lanka opnåede uafhængighed fra Storbritannien. Efter en mere end 25 år lang borgerkrig mellem singalesere og tamiler er der tegn på forbrødring og optimisme.

Det står endnu uklart, hvad undtagelsestilstanden i landet præcist indebærer, men det har dog været antydet, at der kan blive nægtet adgang til de sociale medier, angiveligt fordi grupper på Facebook har ansporet til voldelige handlinger.

I de seneste år har flere og flere ekstremistiske buddhistiske grupper etableret sig i Kandy, ligesom den populære rejsedestination også har oplevet et stigende antal voldsepisoder.

Sri Lanka har en befolkning på 21 millioner mennesker. Befolkningen består hovedsagligt af singalesere, 70 pct., som er overvejende buddhistiske, mens muslimerne tegner sig for cirka 9 pct. af landets befolkning.