Verdens ældste flaskepost fundet

En familie fra den australske by Perth har fundet en flaskepost på stranden næsten 132 år efter den først forlod sin ejermand.

Det skriver BBC.

Tonya Illman og hendes mand Kym gik en tur på en afsides australsk strand ved Wedge Island, og lagde mærke til, at der lå en del skrald på stedet. Tonya Illman besluttede sig for at samle lidt skrald på vejen, og endte med at få fat i en gammel flaske.

Parret opdagede hurtigt, at der var et stykke papir nede i flasken, og forsøgte sig straks med at få det ud. Papiret var dog så skrøbeligt og fugtigt, at de besluttede sig for at tage hjem og tørre det i ovnen inden de læste sedlen.

Papiret var dateret til d. 12. juni 1886. Parret troede, at det var en form for gimmick, og troede ikke på flaskens alder. De tog dog alligevel flasken og papiret med til Western Australian Museum, hvor eksperter undersøgte fundet. Det blev hurtigt bekræftet, at fundet var reelt, og at flasken stammede fra det tyske skib, Paula.

En arkivar havde nemlig fundet frem til en original udgave af skibet Paulas journal, hvor han kunne se, at der d. 12. juni 1886 var blevet kastet en flaskepost overbord. Derudover var der et match mellem håndskriften i journal og på flaskeposten.

Tusindvis af flasker blev smidt i vandet under det tyske eksperiment, der varede 69 år. Den sidste flaskepost, der er blevet fundet fra eksperimentet, blev opdaget i Danmark i 1934. Indtil videre har en 108 år gammel flaskepost haft placering som den ældste flaskepost nogensinde.

Den australske familie har lånt flaskeposten til Western Australian Museum de næste to år, hvor den skal på udstilling.