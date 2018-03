Frankrig vil indføre lov om seksuel lavalder på 15 år

Frankrig planlægger nu at indføre en lov, der fastsætter den seksuelle lavalder til 15 år.

Det meddeler landets ligestillingsminister Marlena Schiappa mandag over for nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer på baggrund af en anbefaling fra et ekspertpanel og efter flere offentlige protester over, at den franske lovgivning angiveligt har holdt hånden over mænd, der beskyldes for at have voldtaget to 11-årige piger.

Forsvarer i sag om seksuelt overgreb mod 11-årig: »Hun er ikke et barn eller en fejlfri gås«

I henhold til gældende fransk lovgivning kan enhver seksuel handling med et barn under 15 år i dag retsforfølges. Men inden man kan gøre det, skal det først bestemmes, hvorvidt der var givet samtykke til den seksuelle handling.

Og det er et mere kompliceret spørgsmål at opklare, mener modstandere af loven, der nu kræver den ændret, så enhver seksuel omgang med børn under 15 år kan betragtes som en forbrydelse.

Den juridiske uklarhed har især været påpeget i forbindelse med de tidligere nævnte voldtægtssager.

Her blev manden i den ene sag frifundet efter at have haft sex med en 11-årig pige, fordi retten mente, at pigen hverken havde været udsat for tvang, trussel, vold eller overraskelse. Manden i den anden sag slap imidlertid med en dom for seksuelt overgreb, inden retten besluttede sig for at omstøde dommen.

Siden da har flere børnerettighedsforkæmpere opfordret den franske regering til at stramme lovgivningen omkring den seksuelle lavalder, ligesom det er tilfældet i mange andre europæiske lande.

Derfor har det senest været diskuteret, hvorvidt grænsen skulle være ved 13 eller 15 år.

Marlena Schiappa sagde dog til AFP, at hun var meget begejstret for, at regeringen havde fulgt anbefalingen fra en række forskellige læger og juridiske eksperter.

Forslaget om at fastsætte den seksuelle lavalder til 15 år er en del af en samlet lovpakke, som skal være med til at bekæmpe sexisme og seksuelle krænkelser.

Den franske regering skal i de kommende uger finde ud af, om den kan godkende den samlede lovpakke.