I de seneste par uger har store dele af Europa været ramt af voldsomme kuldegrader, og det har nu fået drabelige konsekvenser for livet under havets overflade.

Et massivt antal søstjerner, krabber, muslinger og hummere er således skyllet op flere steder langs kysten ved Nordsøen i Storbritannien. Blandt andet ved Holderness og Kent, hvor ovenstående video viser billeder fra.

The Guardian skriver, at kadaverne fra de mange havdyr er så mange, at de kommer helt op i ankelhøjde.



»Når vandtemperaturen falder så meget, som den gjorde i sidste uge, tvinger det dyrene til at drosle ned og reducere deres aktivitetsniveau, hvilket gør dem meget sårbare over for havets hårdhændede behandling. Derfor har store bølger revet dyrene løs og skyllet dem i land, da det hårde vejr satte ind,« forklarer Bex Lynam fra dyreværnsorganisationen Yorkshire Wildlife Trust.

Dyrenes vagtcentral om strandede sæler: De hviler sig bare

Det var kun ganske få hummere, der stod til at redde, da lokale fiskere og Yorkshire Wildlife Trust forsøgte at give førstehjælp til de mange havdyr langs kysten ved Holderness.

Det er nu planen, at de overlevende hummere skal slippes tilbage i deres vante omgivelser, så snart vejret bliver bedre.

Sudden drop in temperature caused invertebrate die off at our local beach. pic.twitter.com/YCmNXbid7n— John Scattergood (@jwscattergood) 4. marts 2018

Bex Lynam forklarede videre, at større dyr som eksempelvis fisk og delfiner ikke lider samme tragiske skæbne som krabberne, da de er langt mere mobile og bare kan svømme væk, når denne slags vejrfænomener indtræffer.

Koks i vejret: Derfor fik Europa og Nordpolen byttet vejr En voldsom hændelse i stratosfæren over Arktis har i to uger sendt isnende kulde mod Danmark og varme til Nordpolen. Nu er vi på vej mod mere normalt vejr.

Yorkshire Wildlife Trust mener dog alligevel, at man skal gøre mere for at afhjælpe de mange problemer til søs, som mennesker forårsager, blandt andet ved at oprette beskyttede havområder, så dyrene kan modstå hændelser som denne.

Men de beskyttede havområder er omvendt også blevet kritiseret for ikke at være et tilstrækkeligt værn mod den trawling, som de seneste år har ødelagt store dele af Storbritanniens kyst.

De beskyttede havområde dækker i øjeblikket cirka 20 pct. af alle engelske farvande.