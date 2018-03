Våbenlobby med kraftig advarsel til journalister: »Jeres tid er ved at rinde ud«

»Vi har fået nok af løgnene, hykleriet, arrogancen, fjendskabet, smålighed og fake news.«

Sådan lyder den barske melding i en video fra den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA). Her langer den konservative politiker og tv-vært Dana Loesch hårdt ud efter journalistanden i USA.



Og budskabet er klart. Den amerikanske våbenlobby har fået nok af, at journalisterne sætter en dagsorden, der underminerer de amerikanske vælgeres vilje og den personlige frihed i landet.

»Jeres tid er ved at rinde ud,« advarer Dana Roesch journalisterne til sidst i videoen, inden hun vender et timeglas på hovedet og forsvinder ud af billedet.

Våbenlobby i USA: Virksomheders boykot af os er fejt

I videoen henvender Dana Loesch sig særligt til de amerikanske medier, CNN, Washington Post og New York Times, som ifølge hende misbruger deres ytringsfrihed og bringer bias og propaganda ind i våbendebatten.

Men også amerikanske filmstjerner, rollemodeller og politikere får et par hårde ord med på vejen af Dana Roesch.

Hun mener, at de hver især er med til at mobilisere den våbenmodstand, der lige nu lader til at skylle ind over landet.

»Til de politikere, der hellere vil se USA brænde for ikke at miste en flig af deres egen personlige magt. Til de mennesker, der tror, at deres mening er den eneste, der tæller.«

På Twitter har flere mennesker da også udtrykt deres bekymring over den faretruende video.

»Jeg blev først bange, da du vendte timeglasset. Jeg troede, dette bare var et spil, Dana. Men da jeg så dig vende timeglasset, vidste jeg, at det var alvor. Og nu kan jeg ikke sove på grund af den måde, du vendte det timeglas på,« skriver Tony Posnanski blandt andre.

I wasn’t afraid until you turned the hourglass. I thought this was all a game Dana. But once I saw you turn the hourglass...I knew that our time is up. And now I won’t sleep because of the way you turned that hourglass.— Tony Posnanski (@tonyposnanski) 4. marts 2018

Våbenlobby: »Medierne elsker masseskyderier og grædende hvide mødre«

Siden skudmassakren på Stoneman Douglas High School i Florida, hvor en ung mand trængte ind med en AR-15-riffel i hænderne og dræbte 17 samlet mennesker, har den amerikanske våbenlobby været voldsomt kritiseret.

Skoleskyderiet har desuden affødt en diskussion af den amerikanske våbenlovgivning i nuværende form, og det er blandt andet blevet foreslået, at aldersgrænsen for at købe semi-automatiske våben hæves fra 18 til 21 år.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere meldt ud, at han bakker op omkring forslaget om at hæve aldersgrænsen for særlige våbentyper.

Men i sidste uge fortalte Dana Loesch til ABC News, at den amerikanske våbenlobby ikke støtter nogen former for våbenforbud.