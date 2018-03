Assad: Ghouta-operation må fortsætte

Syriens præsident, Bashar al-Assad, siger søndag, at hans styrker skal fortsætte den militære operation i det østlige Ghouta.

Der er internationalt pres på Assad for at afslutte operationen, der har kostet mange hundrede civile livet i de seneste to uger.

- Vi vil fortsætte med at bekæmpe terrorisme, siger præsidenten på statsligt tv.

Del af oprørs-enklave er faldet til Assads styrker

Han tilføjer, at civile samtidig vil få mulighed for at blive evakueret.

- Flertallet i det østlige Ghouta ønsker at slippe ud af terrorismens greb, siger han.

Men den syriske offensiv vil fortsætte, understreger Assad.

I sidste uge meddelte det syriske styres vigtigste støtte, Rusland, at der vil komme daglige "humanitære pauser" af fem timers varighed i Østghouta.

Men selv om luftangrebene er stilnet af, er kampene på landjorden blevet optrappet.

- Der er ingen modsigelse mellem en våbenhvile og kampoperationer, siger Assad med henvisning til den 30 dages våbenhvile, som et enigt FN's Sikkerhedsråd har krævet i en nyligt vedtaget resolution.

- De fremskridt, den syriske hær har opnået i går og i forgårs i Ghouta, skete under denne våbenhvile, siger præsidenten.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der følger situationen i Syrien via et netværk af kilder i landet, sagde tidligere søndag, at Assads styrker har indtaget omkring en fjerdedel af Østghouta.

FN har fået lov at levere nødhjælp til Østghouta mandag

I de udtalelser, der blev bragt på syrisk stats-tv søndag aften, siger Assad endvidere, at den humanitære krise i Syrien, som vestlige lande taler om, er en "latterlig løgn".

Han betegner ligeledes vestlige landes beskyldninger om, at regeringsstyrker har brugt kemiske våben, som en undskyldning for at angribe den syriske hær.