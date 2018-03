Russiske teenagere har opdaget en ny ø i Arktis

Teenagelivet kan være fuld af udfordringer, men at skulle finde på et navn til en nyopdaget ø er normalt ikke en af dem.

Ikke desto mindre var det lige præcis, hvad to unge skoleelever fra Moskva-området pludselig fik travlt med at overveje, da de for nylig gjorde en spændende opdagelse i det arktiske ishav nord for Rusland.

Det oplyser Ruslands rumfartsorganisation Roskosmos.

Valeria Sayenko på 15 år og Artyom Makarenko på 14 år deltog begge i et kursus for unge videbegærlige elever, da de faldt over noget interessant. Ved at gennemgå gamle satellitbilleder fra det arktiske ishav blev de opmærksomme på en hidtil overset udvikling; en ny ø var ved at blive dannet i det kolde nord.

Beliggende ved Novaja Zemlja-øgruppen i Barentshavet var øen ved at blive skabt i takt med, at den såkaldte Vilkitsky-gletschers yderste is over flere årtier havde trukket sig længere og længere tilbage. Til sidst forsvandt den isbro, som forbandt øen til gletscheren helt, og den nye ø var skabt.

Ifølge overvågningsdata skete det i december 2017, beretter Roskosmos.

Skoleelevernes fund blev første gang omtalt sidst i januar.

Med en størrelse på bare 410 x 780 meter er der bestemt ikke tale om nogen gigant af en, men opdagelsen bliver alligevel kaldt banebrydende i russiske medier.

Øens eksistens er nu også blevet bekræftet af hydrografiske eksperter fra Ruslands nordlige flåde, som har gennemgået materialet, oplyser Roskosmos.

Til sommer planlægger den russiske flåde at sende en ekspedition til den nye ø for at studere den nærmere. Og naturligvis er de to unge opdagere inviteret med.

Nu er spørgsmålet bare: Hvad skal øen hedde?

Russiske forskere kalder den indtil videre »Elevernes Ø«, selvom opdagerne ifølge RT.com selv foreslår at navngive den efter det dyr, de synes, den ligner; nemlig en søko.

Også selve øgruppen Novaja Zemlja skal udforskes nærmere til sommer, har den russiske flåde oplyst for nylig. Under Anden Verdenskrig var øgruppen besat af Nazityskland, og under Den Kolde Krig benyttede Sovjetunionen blandt andet de fjerntliggende og øde øer til at foretage flere atomprøvesprængninger. Den dag i dag er der stadig militære områder på Novaja Zemlja.