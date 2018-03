Tidligere ansat har sagsøgt Youtube for ikke at ville ansætte hvide mænd

Youtube bryder loven for diskrimination, mener den tidligere ansatte, Arne Wilberg.

Han påstår i et sagsanlæg, at han blev fyret fra det populære website, fordi han kritiserede virksomheden for ikke længere at ville ansætte hvide eller asiatiske mænd, og han kræver nu sagen prøvet ved en domstol.

Det skriver The Telegraph.

Af anklagen fremgår det, at Arne Wilberg protesterede over, at virksomheden sidste år, som et led i en strategi om at skabe større diversitet i firmaet, aflyste alle jobsamtaler med kandidater, der ikke enten var kvinder, sorte eller latinamerikanske.

Desuden påstår Arne Wilberg, at Youtube har forsøgt at skjule deres ansættelsesmetoder ved at slette e-mails og andet bevismateriale.

Youtube, der er ejet af internetgiganten Google, afviser anklagerne.

»Vi har en klar politik om at hyre kandidater baseret på deres kompetencer og ikke deres identitet. Samtidig undskylder vi ikke for, at vi forsøger at finde en alsidig pulje af kvalificerede kandidater til åbne stillinger, da det hjælper os med at finde de bedste folk, forbedre vores kultur og skabe bedre produkter,« siger en talsmand fra Google til The Telegraph.

Google og andre it-virksomheder kæmper for tiden med at gøre op med den ulige fordeling af køn og etnicitet, der i lang tid har præget branchen, idet størstedelen af stillingerne er besat af hvide mænd.

Google laver selv med jævne mellemrum rapporter over diversiteten blandt dets ansatte, og den seneste rapport viste, at 69 pct. af de ansatte er mænd, at 56 pct. af mændene er hvide, og at kun to pct. af mændene er sorte.

Arne Wilbergs anklager om diskrimination kommer kun en uge efter, at en anden tidligere Google-ansat anklagede virksomheden for at have en diskriminerende »bro culture«, der opfordrer til sexchikane over for kvinder.