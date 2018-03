En hund går på en isdækket trappe, der normalt bruges af badende til at komme ind på bredden af Balaton-søen i Fonyod, 148 km sydvest for Budapest, Ungarn. Gyorgy Varga/AP

Et flygtningebarn fra Venezuela leger inde i et hus i byen Boa Vista, Roraima, Brasilien. Foto: Mauro Pimentel/AP

Et redningshold arbejder på landingsstedet for Soyuz MS-06-rumkapslen i et fjerntliggende område uden for byen Dzhezkazgan, Kasakhstan. Ombord er ISS-besætningen, den russiske kosmonaut Alexander Misurkin og Nasa-astronauterne Mark Vande Hei og Joe Acaba. Foto: Alexander Nemenov/AFP