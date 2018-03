Forskere har fundet 1,5 million pingviner i Antarktis

Over 1,5 million pingviner er blevet opdaget på fjerntliggende øer i Antarktis.

Pingvinerne er blevet opdaget på Danger Islands i den østlige del af Antarktis, oplyser overraskede forskere fredag.

Det er adeliepingviner, som er en art, der er lidt mindre end kejser- og kongepingvinerne. Adeliepingvinerne er også langt mere livlige.

Kun 160 kilometer længere mod vest er bestanden af adeligpingviner faldende på grund af smeltende ishave, som menes forårsaget af global opvarmning.

De første afsluttede optælling viser, at der på Danger Islands er over 750.000 ynglepar - flere end i hele den øvrige del af den antarktiske ø-region, rapporterer forskere i tidsskriftet Scientific Reports.

På øerne er der fundet verdens tredje-og fjerdestørste koloni af adeliepingviner.

- Dette fund er meget overraskende, og det får følger for, hvordan vi skal fortsætte i denne region, siger en af rapportens forfattere, Heather Lynch fra Stony Brook University.

Øerne, som ligger ved Den Antarktiske Halvø, der strækker sig op mod Sydamerika, er sjældent blevet besøgt.

- Den nye opdagelse er sket takket være satellitter, siger forskerholdet, som består af amerikanere, briter og franskmænd.

- Der er en grund til, at de hedder Danger Islands, siger Lynch og henviser til, at området er dækket af tung is det meste af året.

Øgruppen er mindre berørt af klimaforandringer end zoner i det vestlige Antarktis.

- Men det er alligevel nødvendigt at beskytte området mod overfiskeri, siger Danger Islands, da pingvinerne er afhængige af tilstrækkeligt med krill eller lyskrebs.

- Nu da vi ved, at denne lille øgruppe er så vigtigt, kan det overvejes at beskytte den yderligere mod fiskeri, siger Lynch.