Putin benægter ny kold krig i eksklusivt interview

Torsdag proklamerede den russiske præsident, Vladimir Putin, i sin årlige tale til nationen, at russerne nu er i besiddelse af et nyt atomvåbensystem, som kan gennemtrænge et hvert missilskjold.

I en video, som blev præsenteret sammen med talen, kan man 43 sekunder inde se ni missiler - med atomsprænghoveder – der har kurs mod Tampa, St. Petersburg og Clearwater på Floridas vestkyst.

Putin præsenterede nye atomvåben ved at simulere angreb mod Florida

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har sin vinterresidens i Florida, og militære analytikere betragter Tampa Bay som et oplagt mål for atomangreb, da den militære kommandocentral for USA's forsvarsministerium har til huse her.

Men Putin benægter, at oprustningen har noget at gøre med en ny kold krig. I et eksklusivt interview fortæller han til NBC’s reporter, Megyn Kelly:

»Efter min mening er de mennesker, som har sagt, at en ny kold krig er i gang, ikke rigtige analytikere. De laver propaganda. Hvis du taler om et nyt våbenkapløb, så startede det præcist, da USA valgte at melde sig ud af aftalen om ikke at udvikle forsvar mod ballistiske missiler.«

Aftalen, som Putin refererer til, blev indgået mellem USA og Sovjetunionen og gik fra 1972 til 2002. Det var USA, som valgte at trække fra aftalen.

I interviewet forsikrer han også, at selvom der kun blev vist animationer af det nye atomvåbensystem, så virker det i høj grad.