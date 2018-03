Præsident Vladimir Putin siger, at Rusland har testet en række af nye atomvåben, som ikke vil kunne stoppes af fjendtlige raketskjold.

Som reaktion på USA's raketskjold har russerne lanceret nye rakettyper - blandt andet store interkontinentale raketter og nye typer af torpedoer. Ingen af disse våben vil kunne stoppes af eksisterende raketskjold, siger Putin.

Et af de nye interkontinentale ballistiske missiler, som kaldes Sarmat, skal være bedre end dets forgængere både med hensyn til rækkevidde og antallet af sprænghoveder.

Den russiske præsident, der havde viet omkring halvdelen af sin tale til at tale om våben og sikkerhedspolitik, understreger, at Rusland ikke har til hensigt at angribe noget land.

- Ruslands egen nukleare doktrin indebærer, at atomvåben kun anvendes som forsvar mod atomangreb, fastslår han, og gør det klart, Rusland vil opfatte et atomangreb på dets allierede som et atomangreb på Rusland.

Den russiske finansminister, Anton Siluanov, siger, at Rusland ikke har nogen intentioner om at øge dets forsvarsbudget.

Rusland vil forbedre og modernisere sin militære infrastruktur i Arktis for at beskytte sine interesser, siger Putin videre.

Putin siger, at russerne er ved at udvikle små atomsprænghoveder, som kan medføres af krydsermissiler. Han siger, at russerne også har udviklet en undervandsdrone med ubegrænset rækkevidde. Den vil kunne ramme både hangarskibe og flådebaser.

Putin lover også den russiske befolkning bedre levestandard, mere udvikling og mere fornyelse i talen, der tillægges særlig stor betydning i år, fordi den holdes kort tid før det russiske præsidentvalg den 18. marts.

Putin betoner, at det er afgørende, at Ruslands får skabt bedre forhold for befolkningen, så der sikres en stabil befolkningstilvækst i de kommende ti år.