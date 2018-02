To kvinder fik livstidsdomme for drab på 18-årig: »Jeg har det som om, at jeg ikke kan hvile, før blodet fra et skrigende offer fosser ud«

Den 26-årige Jemma Lilley skulle ifølge anklageren have fortalt, at hun drømte om at dræbe et andet menneske, før hun fyldte 25.

Hvis det stemmer, så fik Lilley opfyldt sit ønske. Hun er sammen med sin 44-årige sambo Trudi Lenon netop blevet idømt fængsel på livstid for drabet på den 18-årige Aaron Pajich, der bliver beskrevet som en godtroende computerentusiast med aspergers syndrom.

Aaron Pajich, som spillede computerspil med Lenons 14-årige søn, troede, at han var inviteret forbi deres hus for at bytte computerspil med drengen, da han den 13. juni 2016 gik ind af døren i deres hus i den australske by Perth.

Her forsøgte Lilley ifølge anklageren at kvæle ham med en garrotte, men den knækkede. Herefter satte Lenon sig oven på ham, og Lilley stak ham med en kniv tre gange.

Efterfølgende gravede de hans lig ned i baghaven, og senere blev det dækket af beton og fliser.

»[Lilley] dræbte Aaron Pajich for euforiens og opstemthedens skyld,« lød det ifølge BBC fra anklager James Mactaggart i retten.

Jemma Lilley, som kom til Australien fra Storbritannien i 2010, blev fremstillet som en seriemorder in spe. Hun skal have været fan af seriemorderen Freddy Krueger i filmserien "A Nightmare on Elm Street" og en kollega fortalte i retten, at Lilley havde ytret ønske om at blive en seriel drabskvinde. Den 26-årige havde desuden skrevet en onlineroman, der handlede om en seriemorder. Hovedpersonen bar navnet SOS.

Lilley mødte Trudi Lenon, som er mor til to, gennem en fælles bekendt, og Lenon flyttede ind hos Lilley med sine børn pga. økonomiske problemer. Den 44-årige havde været en del af BDSM-miljøet (bondage, disciplin, sadisme og masochisme, red.) under navnet Corvina.

Og det var ifølge politiet netop under kodenavnene SOS og Corvina, at de to begyndte at udveksle drabsfantasier online. Lilley var den dominerende, og Lenon underkastede sig sin veninde.

I én udveksling 13 dage før drabet lød det ifølge anklageren fra Lilley:

»Jeg har det, som om at jeg ikke kan hvile, før blodet eller kødet fra et offer fosser og bliver til en pøl på gulvet ... Jeg kan ikke ryste den tro af mig, at verden ikke blot er blevet klar til mig, men at den har brug for, at jeg er klar.«

Lenon svarede tilsyneladende: »Det er helt sikkert på tide - Jeg er klar, du er klar.«

Lilley har forklaret, at der blot var tale om rollespil til en ny bog, samtidig har de to kvinder hver især peget på den anden som skyldig. Lilley har sagt, at hun sov, mens Lenon dræbte den 18-årige, mens veninden påstår, at hun kun så på, da den 26-årige dræbte Pajich og blot var med til at skjule liget.