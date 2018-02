Søndag gav Ruslands præsident, Vladimir Putin, ordre til en daglig humanitær pause i det østlige Ghouta i Syrien, hvor flere end 500 mennesker har mistet livet i den seneste uges bombardementer.

Den humanitære pause trådte i kraft tirsdag klokken 9 og varede frem til klokken 14. Her stod en række nødhjælpsorganisationer klar til at hjælpe og evakuere de mange hårdt sårede.

Men det har endnu ikke været muligt at trænge ind i det krigshærgede område. Det fortæller Eva Jordung Nicolson, der lige nu opholder sig i hovedstaden Damaskus, hvor hun arbejder som landekoordinator for Røde Kors.

»Sagen er den, at våbenhvilen igen er blevet brudt. Fire bomber bare i dag. Vores konvojer ville blive stoppet ved første checkpoint og få besked på at vende om, fordi området ikke er sikkert at færdes i,« siger hun.

Putin har givet ordre til humanitær pause i syriske Ghouta

Hun forklarer, at nødhjælpsorganisationen håber på at kunne køre ind med de nødvendige ressourcer til deres syriske kolleger i området. Sidst det skete var den 14. februar. Forsyningerne kan nemlig først finde vej, når nødhjælpsarbejderne får stillet garanti for deres sikkerhed.

»Humanitære korridorer er en ting. Sikkerhed er en anden. Og uden en garanteret sikkerhed er den humanitære korridor ingenting værd,« siger hun.

Nødhjælpsarbejderne er efterhånden i så alvorlig mangel på ressourcer udefra, at de i øjeblikket kun yder primær førstehjælp til civilbefolkningen. For situationen i Ghouta er stadig meget kritisk, og det bliver kun værre, mener Eva Jordung Nicolson.

»Det er frygteligt at se, hvordan folk bor i huse uden nogen døre og vinduer. I ruiner. Det er vinter, det er koldt, og det er svært at finde et sted at bo,« siger hun.

Våbenhvilen begyndte lørdag: »Der udspiller sig katastrofale scener i Østghouta - trods våbenhvile«

Hun understreger, at den hårdt prøvede befolkning har brug for hjælpen her og nu - og ikke kun i et par timer om dagen, som russernes udspil ellers lagde op til.

»Fem timer er ikke nok. Vi skal have fuldstændig våbenhvile, så vi kan gøre en egentlig forskel,« siger hun.

Derfor forhandles der i øjeblikket om en aftale, der gør, at nødhjælpsorganisationerne har sikker passage i området, og ifølge Eva Jordung Nicolson er netop det diplomatiske arbejde en af de mest frustrerende ting ved konflikten.

»Vi forhandler med mange forskellige parter. Det er konflikter i konflikten, og de er forskellige fra område til område, hvilket gør det meget kompliceret at indgå i forhandlinger,« siger hun.

Det østlige Ghouta har siden 2012 været under belejring af militante oprørsgrupper, og Syriens præsident, Bashar al-Assad, har sammen med sine allierede indledt et voldsomt bombardement af området for at tilbageerobre det.

FN's generalsekretrær har været ude at kalde det »helvede på jord« og samtidig bedt krigsparterne om at overholde våbenhvilen af hensyn til civilbefolkningen og for at komme nærmere en politisk fredsløsning.