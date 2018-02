Video: Hvis du synes det er koldt i Danmark, skal du ikke rejse til denne by

Jakutsk er ekstremernes by. Hovedstaden i den sibiriske Sakha-provins i Rusland kaldes for verdens koldeste by.

Kulderekorden blev målt tilbage i 1891, den 5. februar, hvor der stod minus 64,4 grader celsius på termometeret.

I gennemsnit er temperaturen i februar -38,2 grader, hvor der samtidig kun er 98 timers sollys i alt.

I denne uge melder vejrudsigten for temperaturer ned til -38 grader.

Jakutsk en en mineby med knap 300.000 indbyggere. Den har siden 1880'erne levet af guld og diamanter og samtidig været hovedhavn på floden Lena, der dog kun er isfri nogle få måneder om sommeren.

Læs mere om Jakutsk på den officielle turistside.