Præsident Assad beskyldes for kloringasangreb

Selvom våbenhvilen i Syrien blev vedtaget for kun ganske få dage siden, virker den allerede til at være i total opløsning. Nødhjælpsorganisationer oplever, at alle krigens parter stadig åbner ild mod både hinanden og civilbefolkningen.

Nu bliver det syriske regime, der har præsident Bashar al-Assad i spidsen, yderligere beskyldt for at have brugt kemiske våben i dets massive bombardement af det østlige Ghouta.

Det skriver både Al Jazeera og The Times.

Angrebet skulle angiveligt have fundet sted i byen Al-Shifoniyah, hvor sundhedspersonale fra den oprørskontrollerede enklave hævdede, at kapsler indeholdende klor havde ramt byen og såret 16 mennesker.

Beskyldningerne om brugen af kemiske våben kommer efter, at Syria's Civil Defense, der også er kendt under navnet »De Hvide Hjelme«, søndag kunne fortælle, at kvinder og børn i hele byen oplevede vanskeligheder med at trække vejret.



Efterfølgende oplyste den fredsbevarende organisation på Twitter, at mindst et barn døde af kvælningen.

Following a Regime chlorine gas attack in #Shyfuniat city in #EasternGhouta, one child was killed and widespread suffocation occurred among civilians including 2 @SyriaCivilDefe volunteers. #SaveGhouta pic.twitter.com/W2n10KGfbf— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 25. februar 2018

Al Jazeera skriver, at mindst 27 mennesker har mistet livet i søndagens bombardement, som altså formodes at have forbrudt sig imod krigskonventionerne og blandt andet brugt kemiske våben.

Genéve-konventionens regler for brug af kemiske våben som krigsmetode er dog fuldstændig utvetydig: Det er forbudt i alle tilfælde. Alligevel bliver de kemiske våben brugt - og har adskillige gange været anvendt i Syrien.

Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at bombardementet i Østghouta skal ses som de sidste krampetrækninger af krigen mellem oprørerne og det syriske regime.

For præsident Assad betyder det meget at have kontrol over området, fordi det rent strategisk har en vigtig placering tæt på hovedstaden Damaskus.