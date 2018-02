Lørdag aften vedtog FN's Sikkerhedsråd en våbenhvile, der skulle give et pusterum til den hårdt prøvede befolkning i Syrien.

Røde Kors har været til stede i det krigshærgede område, siden konflikten begyndte, men kan umiddelbart ikke mærke noget til stormagternes seneste beslutning om at holde ammunitionen tilbage.

»Det ser ud som om, at våbenhvilen allerede er brudt flere steder og af alle parter. Vi oplever desværre kun en deeskalering i nogle områder, men de militære krigshandlinger fortsætter i hele Syrien,« forklarer Jacob Harbo, der er chef for International Support i Røde Kors.

19 er dræbt under hårde kampe i Ghouta trods våbenhvile

»Hvis vi kigger specifikt på Østghouta, så er krigshandlingerne her stadig så voldsomme, at vi ikke kan komme frem med nødhjælpen, og det gør vi først, når der stopper med at blive bombet,« siger han.

Jacob Harbo fortæller, at den militære nedtrapning gør, at civilbefolkningen, der sammenlagt tæller omkring 350.000 mennesker, lige nu kan komme frem fra deres bombeskjul, men understreger samtidig, at deres situation stadig er meget kritisk.

»Der udspiller sig nogle virkelig katastrofale scener, hvor der især er mangel på lægehjælp og medicin, men også basale ting som mad og vand, og hvis den bebudede landoffensiv begynder, bliver det kun værre,« siger han.

Nødhjælpsorganisationen bekymrer sig især om udsigterne til en varig våbenhvile og dermed humanitær adgang til området, når krigshandlingerne stadig finder sted halvandet døgn efter resolutionen.

»Det er tvivlsomt, at det egentligt kommer til at ske, og problemet er også, at resolutionen ikke omfatter de forskellige islamistiske grupper i landet. Det kan være en udfordring for os at finde ud af, hvem der er underlagt resolutionen,« siger han med henvisning til, at kun stormagterne har indgået aftale om våbenhvile.

Syriens hær har kastet flyveblade ned over Ghouta og bedt folk flygte

Nødhjælpsorganisationen har dog indledt forhandlinger med konfliktens involverede parter, der typisk tager tre til fem dage at afslutte. Indtil da må civilbefolkning i de isolerede områder vente på nødhjælpen.

»Ligeså snart der bliver lagt en dæmper på urolighederne, sender vi mobile sundhedsklinikker ind i de forskellige områder, blandt andet karavaner og konvojer med det nødvendige udstyr og mad og vand.«

»Vi skal simpelthen ind hurtigst muligt for at redde menneskeliv,« siger han.

Siden fredag den 18. februar er mindst 520 dræbt under regimets angreb, flere end 100 af dem er børn. Det oplyser en syrisk observationsgruppe.