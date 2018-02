Nordkorea er klar til at tale med USA

Det nordkoreanske styre er villig til at tale med USA efter, at vinterlegene i Pyeongchang er overstået.

Meldingen kommer efter et møde mellem den nordkoreanske general Kim Yong-chol og den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in. Det skriver BBC.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er repræsenteret ved vinterlegenes lukningsceremoni søndag via sin datter, Ivanka Trump, men det er allerede meldt ud fra amerikansk side, at et møde med den nordkoreanske delegation ikke vil finde sted.

Video: Ivanka Trump er ankommet til vinter-OL

USA siger, at Nordkorea trak sig fra et møde med landets vicepræsident, Mike Pence, under åbningsceremonien. De nordkoreanske tilnærmelser bliver af flere set som et forsøg på at skabe splid mellem Sydkorea og USA.

Fredag annoncerede den amerikanske regering nye sanktioner mod styret i Nordkorea.

Trump varsler nye store sanktioner mod Nordkorea

Den nye udmelding fra Sydkorea kommer bare nogle få timer efter, en anden udmelding fra Nordkorea havde kaldt USA's nye sanktioner for »en krigshandling.«