Canadas premierminister hånes for Indien-besøg: »Hans dansetrin og kostumeskift fik ham til at ligne en skuespiller på et filmset«

Skik følge eller land fly.

Den tanke rumsterede muligvis i den canadiske premierminister Justin Trudeaus hoved, da han drog til Indien med sin familie på et ugelangt officielt besøg.

For undervejs poserede både han, hans hustru og tre børn adskillige gange i traditionelt, indisk tøj. Bl.a. da de mødtes med Og til sidst blev det også bemærket af de indiske medier.

Familien Trudeau lander i Ahmedabad, Indien. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Familien Trudeau møder Bollywood-skuespiller Shah Rukh Khan. Foto: Danish Siddiqui/Pool Photo via AP

Under overskriften »Trudeau-familiens antræk for prangende selv for en inder?«, beskrev mediet Outlook de forskellige outfit, som familien havde båret under besøget, og henviste til et tweet fra den indiske politiker Omar Abdullah, som skrev:

»Er det bare mig eller er denne koreograferede nuttethed blevet lidt for meget nu? Og FYI (for your information, red.) vi indere klæder os ikke sådan hver dag, sir, ikke engang i Bollywood.«

Da familien Trudeau mødtes med berømtheder fra Indiens pendant til Hollywood, Bollywwod, så man billeder af en guldklædt Justin Trudeau i traditionel, indisk klædedragt, som nogle på de sociale medier anførte var typisk bryllupstøj. Og både børn og hustru var ligeledes festligt klædt i farverige, indiske rober. Den indiske skuespiller Shah Rukh Khan var til gengæld iført et sort jakkesæt med sort skjorte.

Og premierministeren forsøgte sig endda med den traditionelle bhangradans på en scene i Delhi.

Trudeau selv sagde ved et pressemøde under sit besøg:

»Jeg har længe været kendt for at bære traditionelt tøj ved en lang række forskellige begivenheder i forskellige samfund i Canada og andre steder. Folks reaktioner på, om jeg bærer traditionelt tøj eller et jakkesæt og slips er ekstremt opmuntrende for det indo-canadiske venskab.«

Canadas premierminister undskylder »dum joke«

Den indiske journalist Barkha Dutt var dog ikke begejstret.

»Han orkestrerede dansetrin og adskillige kostumeskift i tungt broderede kurtaer og sherwanier får ham mere til at ligne en skuespiller på et filmset eller en gæst til et bryllup, i stedet for en politiker, som er her for at tale forretning. Pludselig virker al den karisma og nuttethed konstrueret, kunstigt fremstillet og frem for alt, ikke seriøs,« skriver hun i Washington Post og kalder besøget en »absolut fiasko.«

Familien Trudeau på besøg i Masjid-moskeen i New Delhi. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Både i Canada og Indien undrede man sig over besøgets længde, og flere medier bemærkede, at den indiske premierminister, Narendra Modi, først mødtes med Trudeau på besøgets sjettedag. Oven i det kom det frem, at Jaspal Atwal var blevet inviteret til en middag i Delhi til ære for Justin Trudeau.

Atwal, som er canadisk statsborger af indisk oprindelse, blev i 1986 dømt for forsøg på at dræbe en indisk minister. Han blev dog senere frikendt, men bliver beskyldt for at være medlem af en eksremistisk sikh-gruppe, som er forbudt.

Familien Trudeau på besøg i det gyldne tempel i Amritsar. Foto: Adnan Abdi /Reuters

Jaspal Atwal blev under besøget fotograferet med Trudeaus hustru i Mumbai, og premierministeren måtte efterfølgende forsikre om, at det var en fejl, at han var blevet inviteret til middagen. Invitationen blev således tilbagekaldt.

Det samme blev invitationen til mediet Outlook, som havde skrevet en kritisk artikel om den canadiske regerings holdning til sikhernes uafhængighedsbevægelse, Khalistan-bevægelsen.

Indiske betjente idømt livstid for drab på pilgrimme i 1991

Det skabte spekulationer om, hvorvidt Trudeau støtter Khalistan-bevægelsen, som ønsker et selvstændigt land i Punjab-provinsen. Spekulationer, som ikke er nye. Canada har mange sikher, og fire medlemmer af Trudeaus kabinet er sikher.

Justin Trudeau har dog understreget, at han bakker op om et samlet Indien.