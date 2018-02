15-årig tager selfies og videoer af ødelæggelserne i Ghouta: Skolen er smadret og vennerne er dræbt

Teenageren tager ofte billeder eller optager video, når han spiller fodbold, besøger sin skole eller står ude foran sine venners hus.

Alligevel står den 15-årige Muhammed Najem ofte med et bekymret ansigtsudtryk, når han strækker armen ud foran sig og tænder sit mobilkamera.

For fodbolden bliver spillet blandt støvede murbrokker, skolen er lagt i ruiner, og vennerne lever ikke længere.

»I går legede vi sammen i beskyttelsesrummene. I dag blev min ven og hans familie dræbt af et krigsfly. Han og hans familie var ikke i stand til at overleve under murbrokkerne fra deres fireetagers hus, der ligger i nærheden af mit hus,« skrev Muhammad Najem den 8. februar, få timer efter sin vens død.

Den 15-årige dreng lever i den østlige del af Ghouta, der i øjeblikket oplever et bombardement, der bliver betegnet som et af de værste i løbet af den syv år lange borgerkrig i Syrien.

13 hospitaler støttet af Læger Uden Grænser er blevet bombet i stykker, nødhjælp kan ikke nå ind til de godt 400.000 sultende indbyggere, og mindst 346 mennesker er ifølge FN blevet dræbt i Ghouta, siden den syriske regering og dens allierede intensiverede kampene i området den 4. februar.

Særligt i løbet af den seneste uge er bombardementet blevet intensiveret og dødstallet steget, ifølge efterretninger fra byen.

Muhammad Najem har flere gange langet ud efter Syriens leder, Bashar al-Assad, i sine videoer, ligesom han er kritisk over for Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Irans Ayatollah Ali Khamenei, samt resten af det internationale samfund, der »ser vores blod hver dag uden at reagere«.

»Vi bliver dræbt på grund af jeres tavshed,« siger han i en video.

CNN har været i kontakt med Muahmmad Najem, der håber på at råbe omverden op gennem sine videoer og billeder.

»Folk bør vide, hvordan situationen er i Syrien,« siger han og lufter et håb for sin fremtid:

»Jeg vil i skole igen. Jeg drømmer om at blive journalist, når jeg bliver voksen«.

Senest har Sverige og Kuwait gjort klar til en afstemning i FN's Sikkerhedsråd om 30 dages humanitær våbenhvile i Syrien, der blandt andet skal sikre nødhjælp til folk i de krigshærgede områder.

Det har mødt opbakning fra blandt andet Frankrig.

Ghouta ligger lidt uden for hovedstaden Damaskus og bliver betegnet som et strategisk vigtigt område, der i øjeblikket er kontrolleret af oprørere mod Assad.

Præsident Bashar al-Assad har tidligere brugt belejring, udsultning og bombardementer af oprørskontrollerede områder som krigsmetode, blandt andet i det østlige Aleppo i 2016, ifølge eksperter.

Hos Røde Kors og Unicef i Danmark kalder man situationen i Øst-Ghouta »desperat« og frygter, at situationen i Ghouta vil eskalere yderligere i den kommende tid.