Danmark kåret til verdens bedste retssamfund

Den internationale organisation World Justice Project har kåret Danmark som verdens bedste retssamfund.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra anklagemyndigheden.

Hvert år måler World Justice Project retstilstanden i alle verdens lande, og med en pointhøst på 89 ud af 100 kunne Danmark således bryste sig af en førsteplads og vandt især frem på vores foreningsfrihed og fraværet af korruption.

Den danske placering var skarpt efterfulgt af vores nordiske naboer i Norge, Finland og Sverige, mens det står værst til i Afghanistan, Cambodia og Venezuela, der alle skrabede bunden i vurderingen af deres retssamfund.

Verdens bedste retssamfund 1. Danmark 2. Norge 3. Finland 4. Sverige 19. USA 23. Spanien 31. Italien 113. Venezuela

Når den internationale organisation vurderer landenes retstilstand, sker det ud fra samlet 48 forskellige parametre, blandt andet fundamentale menneskerettigheder, mængden af korruption og statens åbenhed.

Juraprofessor emerita Eva Smith fra Københavns Universitet mener, at der er god grund til at glæde sig over anerkendelsen af det danske retssamfund, men advarer dog også danskerne imod at blive for selvtilfredse.

»Vi skal glæde os over placeringen, men vi skal selvfølgelig forsøge at gøre tingene endnu bedre. Vi skal ikke hvile på laurbærrene. Selvom det er et svært område at perfektionere, skal vi stræbe efter at gøre det endnu bedre,« sagde Eva Smith til Anklagemyndigheden.dk i forbindelse med offentliggørelsen af målingen.

World Justice Project har desuden kigget alle landenes strafferetlige system efter i sømmene, og her indtager Danmark en beskeden tredjeplads i verden. Det kommer på baggrund af en vurdering af politi, forsvarsadvokater, domstole, kriminalforsorg og anklagemyndighed.

World Justice Project er en uafhængig organisation, der siden 2006 har arbejdet på at forbedre retstilstanden i verden. Organisationens talsmand er menneskerettighedsaktivist og ærkebiskop Desmond Tutu.