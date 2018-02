En peruansk domstol har beordret den tidligere præsident Alberto Fujimori til at møde i en retssag angående drabet på seks bønder i 1992.

Domstolen argumenterer for, at Fujimori ikke har immunitet, selv om han for nylig blev benådet for en anden forbrydelse.

Den nationale domstol for kriminalitet siger, at benådningen, der blev givet til Fujimori, mens han aftjente en straf på 25 års fængsel, ikke gælder i drabssagen. Fujimori er anklaget for mord sammen med 23 andre.

Anklagemyndigheden ønsker, at Fujimori bliver dømt til 25 års fængsel for drabene.

Den 79-årige ekspræsident blev benådet af den nuværende præsident i Peru, Pedro Pablo Kuczynski. Det skete 24. december sidste år.

Kuczynski sagde, at det skete af humanitære grunde, da Fujimori er meget syg.

Den tidligere præsident havde siddet i fængsel for at have givet ordre til, at civile skulle dræbes, hvis de havde sympati for eller samarbejdede med oprørsgrupper i landet.

Da Fujimori blev benådet, skabte det furore i Peru. Der opstod demonstrationer og uro i gaderne, og politikere og organisationer kritiserede præsidentens valg.

Mange mener, at Kuczynski benådede Alberto Fujimori som et led i en aftale med Kenji Fujimori, Albertos søn. Få dage før benådningen hjalp sønnen præsidenten med at vinde en afstemning om mistillid i Kongressen.

Miguel Perez, der er Fujimoris advokat, bekræfter, at den ældre Fujimori er anklaget i sagen.

- Vi forsøgte at få ham til at blive oplistet som et vidne i sagen, men det fik vi ikke lov til. Så i denne retssag vil han ganske simpelt været oplistet som en af de anklagede, siger Perez til lokale medier.