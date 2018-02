Indien har fået lov til at oprette militærbase i ferieparadis

Langt de fleste mennesker vil beskrive Seychellerne som en uspoleret skønhed. Med et behageligt klima, paradisiske sandstrande og farverige omgivelser, der kan kan pryde ethvert postkort.

Men omkring øgruppen, der består af flere end hundrede forskellige øer ud for Afrikas kyst, udspiller der sig i øjeblikket et større geopolitisk drama. Seychellerne har nemlig en strategisk placering midt i Det Indiske Ocean, der gør det særligt interessant for blandt andre Indien og Kina at overvåge området.

Efter langstrakte forhandlinger underskrev Indien og Seychellerne i sidste måned en kontrakt, der således gav inderne lov til at oprette en militærbase på en af de mange eksotiske øer. Det skriver CNN.

»Indien og Seychellerne har indgået en samarbejdsaftale, der gælder for vores fælles indsats mod piratkopiering og skal øge overvågningen i området for at forhindre indtrængen fra potentielle økonomiske lovovertrædere, hvad angår ulovligt fiskeri, krybskytteri og narkotika- og menneskehandel,« lød det i en erklæring fra det indiske udenrigsministerium.

Hver dag bliver cirka 40 millioner tønder olie fragtet gennem Det Indiske Ocean, hvilket svarer til lidt under halvdelen af hele verdens olieforsyning. Det er en af årsagerne til den øgede militære bevågenhed. Indien er især afhængig af en beskyttet adgang til Det Indiske Ocean, fordi langt størstedelen af deres handelsvarer kommer herfra.

Men det er ikke kun på Seychellerne, at de politiske stormagter etablerer sig. Flere andre østater i Det Indiske Ocean mærker også til den stigende opmærksomhed.

På Maldiverne har præsidenten erklæret landet i undtagelsestilstand på grund af den stigende politiske uro. Parlamentet er blevet lukket, og i de større byer går befolkningen på gaden for at udtrykke deres utilfredshed, mens turistområderne endnu ånder fred og idyl.

Ligesom med Seychellerne skyldes det placeringen i det Indiske Ocean.



På det seneste har en anden stormagt, Kina, imidlertid meldt sig på banen. Under den kinesiske præsident Xi Jinping er landets flåde vokset betydeligt, og flådens rækkevidde er desuden nået til områder, hvor det ikke tidligere har været relevant for kineserne at søge indflydelse.

Sidste år etablerede Kina sin første oversøiske militærbase i Djibouti, et kardinalpunkt, der blandt andet giver adgang til det europæiske marked gennem Suez-kanalen. Kineserne var yderligere også involveret i disputten omkring den militære tilstedeværelse på Maldiverne.

Linjerne er trukket op, og den kinesiske avis Global Times skrev tidligere på ugen, at inderne skal være meget påpasselige med at opruste sig militært.

»Hvis Indien ensidigt sender tropper til Maldiverne, vil Kina gøre, hvad de kan for at stoppe New Delhi.... Indien bør ikke undervurdere Kinas modstand mod en ensidig militær intervention,« advarede den kinesiske avis.