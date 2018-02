Sikkerhedsrapport om atomvåben: Verden går en mindre stabil tid i møde

Søndag afsluttes den årlige sikkerhedskonference, MSC, (Münich Security Confrence) i München, hvor flere af verdens sikkerhedsudfordringer, såsom klimaet, cybersikkerhed og spredning af atomvåben diskuteres.

I forbindelse med konferencen udgives der også en rapport, som tager udfordringer under lup. Årets udgave hedder ”Til kanten - og tilbage igen?”.

Rapporten belyser, at selvom 2017 på papiret har været et godt år for nedbringelsen af atomvåben, så er virkeligheden en ganske anden.

For på trods af. at 122 stater sidste år i FN stemte for at forbyde atomvåben, og at Ican – en organisation stiftet i 2017 bestående af 468 civilsamfundsorganisationer i 101 lande – modtog Nobels fredspris, så er der kommer flere atomvåbensaktører på banen.

»Stater med atomvåben moderniserer deres arsenaler. Mindre atomvåben-stater udvider deres atomvåbenkapacitet, og internationale våbenaftaler flosser. En ny atomalder med flere aktører og mindre kontrol er ved at tegne sig,« står der blandt andet i rapporten.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tilslutter sig rapportens analyse. Han fortæller til Norges største avis, Aftenposten, at »desværre kommer atomvåben op igen som en reel trussel, efter at vi i mange år har set truslen fra atomvåben blive mindre.«

Rapporten peger også på, at udviklingen af mindre, såkaldte taktiske atombomber, kan gøre brugen af atomvåben mere sandsynlig, da tærsklen for at bruge dem mindskes.

Ifølge Washington Post er især USA bekymret for, at Rusland vil benytte sig af taktiske atomvåben, da et mindre angreb med disse kan stille amerikanerne i et vanskeligt dilemma mellem at svare igen med konventionelle våben eller at optrappe konflikten til en altudslettende atomkrig.

I rapporten gives der også spalteplads til Nordkoreas udvikling af et nyt interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) - der går under navnet Hwasong 15 – som en ny og alvorlig atomtrussel, da den eftersigende skal kunne transportere et atomsprænghoved over Stillehavet, og dermed er i stand til at ramme USA.

MSC er kendt for at være verdens største diskussionsforummer for sikkerhedspolitik med deltagelse fra mange ledere verden over.