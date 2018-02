Person har skudt kirkegængere ved pandekagefest i russisk republik

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, gik jeg fra sygehuset med mere håb end frygt.

Køkkenet på Restaurant Under Klippen havde mere end svært ved at leve op til sit gode ry og rygte, da JP’s anmelder var på besøg.

Den digitale udvikling har skabt et hastigt våbenkapløb mellem skriftgenkendelsesprogrammer og programmer, der skal snyde dem.

Bitcoins skaber forsøgte at skjule sin identitet:

Fredag udbrød der brand i maskinrummet på et russisk krigsskib, som er på værft i Vladivostok.

Lykkes det at indsætte FN-styrker i Ukraine, kan EU gradvist løfte Rusland-sanktioner, siger Sigmar Gabriel.

Ifølge Grigory Rodchenkov gav Vitaly Mutko en ordre om at undgå en dopingskandale blandt fodboldspillere.

Kizljars borgmester, Alexander Sjuvalov, fortæller, at to politibetjente og en kvinde er såret.

Kilden fortæller, at hændelsen er sket i forbindelse med en pandekagefestival.

I Dagestan har et skyderi kostet fire personer livet, og fire andre er såret, oplyser en politikilde til det russiske nyhedsbureau Tass.

En person har skudt imod kirkegængere under en pandekagefestival i Dagestan, oplyser politiet.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

