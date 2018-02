Tyrkiet har brug for at koncentrere kræfterne om militæroffensiven i Syrien.

Macron vil bryde et tabu:

Den ene af Bangladesh’ to stærke kvinder idømt fem års fængsel for korruption.

Ifølge et tysk medie overvejer man at udpege den første kvinde nogensinde som Nato-generalsekretær.

To teenage-piger er blevet indlagt med MDMA-forgiftning på sygehuset i Esbjerg. Stoffet kommer fra bagmænd i bandemiljøet, mener politiet.

Seismologer bruger mange forskellige skalaer til at angive jordskælvs størrelse.

USA holder på møde fast i Natos mål om, at alle medlemslande skal bruge to procent af bnp på forsvar i 2024.

»Alt personel ok, pårørende er underrettet,« lyder det i tweetet.

Angrebet fandt sted, da besætningen holdt i kø i den afghanske hovedstad. Her kastede en lokal brandbar væske mod køretøjet, som derefter antændte.

Et køretøj fra Forsvaret med dansk soldater ombord er blevet angrebet med brandbar væske i Kabul.

Udsendte soldater fra Forsvaret har været udsat for angreb i Kabul. Ingen er kommet til skade. Billedet er et arkivfoto fra danske soldater på patrulje i Irak. Foto: Peter Hove Olesen

Et køretøj fra Forsvaret er blevet antændt i Kabul. Alle fra den danske besætning er dog i god behold, lyder det fra Forsvaret.

Brug af rengøringsmidler blot én gang om ugen kan gå ud over kvinders lunger.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

