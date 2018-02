Narkobaron, der kidnappede to sygeplejersker, hyldet som moderne Robin Hood i Brasilien

En brasiliansk narkobaron er blevet hyldet på sociale medier som vor tids Robin Hood. Thomas Viera Gomes kidnappede to sygeplejersker, stjal vacciner og sprøjter, og tvang sundhedspersonalet til at hjælpe beboere i en af de fattigste favelaer i Rio de Janeiro.

Det skriver Newsweek.

Gomes kidnappede de to sygeplejersker fra en vaccinationsklinik hvor de begge arbejdede, hvorefter han transporterede dem og deres udstyr til en af de mest fattige favelaer i Rio.

De to sygeplejersker blev holdt øje med af Gomes' bandemedlemmer, mens de vaccinerede fattige bebobere i Salgueiro-favelaen over en periode på to timer. Efter de to sygeplejersker havde udført opgaven, blev de leveret tilbage til deres arbejdsplads.

En politirapport viser, at sundhedspersonalet blev behandlet pænt, og at deres kidnappere ikke udviste nogen form for aggression. De siger begge at de fulgte velvilligt med, da størstedelen af beboerne i favelaen ikke har almindelig adgang til sundhedscentrene.

Narkobaronen har før trukket overskrifter i brasilianske medier for hans uortodokse velgørenhed. Senest er han gået til kamp mod gul feber, som har ramt flere fattige områder i Brasilien.

Og marts skabte han et større postyr, da han kastede bundter med pengesedler ud til lokale i Rio. Dette har især givet ham heltestatus blandt de fattige i Rio de Janeiro.