Præsidenten skranter: Putin har aflyst flere af ugens opgaver

Et besøg i Sochi. En debat i Kreml. En konference i Moskva. Og en forestående ekskursion til det fjerne østen.

Vladimir Putins helbred skranter i øjeblikket så meget, at han har været nødt til at melde afbud til en række af ugens planlagte begivenheder. Det skriver Independent.

Den 65-årige præsident viste allerede tydelige sygdomstegn til en valgkampagne i sidste uge, hvor han måtte kæmpe sig gennem de mange offentlige taler, lavede fejl og virkede ufokuseret, ligesom han under en russisk talentkonkurrence i denne uge også havde en svag og dirrende stemme.

Siden Vladimir Putin overtog præsidentembedet fra Boris Jeltsin i 2000, har han indtrængende forsøgt at give det indtryk, at han dyrker sin machokrop som sit tempel. Han har fået taget billeder af sig selv i bar overkrop, ridende på hesteryg eller under udøvelsen af diverse kampsport.

Dyrkelsen af det korporlige er blevet et varemærke for ham. Præsidentens pressesekretariat var da også allerede tidligt ude at mane eventuelle spekulationer om hans velbefindende i jorden.

»Der er stadig en arbejdsplan, men den skal nok tage højde for præsidentens forkølelse - alle har jo hørt hans stemme. Det er vinter, I forstår det nok,« sagde Dmity Peskov, der sidder som fungerende pressechef.