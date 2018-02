Ikeas flygtningeshelter har vundet prestigefyldt pris

Den ligner alle andre Ikea-møbelsæt. I flade kasser og med en pædagogisk vejledning til, hvordan den skal samles. Uden værktøj endda. Og modsat dit natbord har den formentlig været med til at redde menneskeliv under det forgangne års flygtningekrise.

Nu har Ikea Foundations flygtningeshelter også vundet den prestigefyldte Beazley-designpris. Det skriver Independent.

»Det er med lidt blandede følelser, at vi modtager denne pris. Vi er selvfølgelig glade for, at denne slags design høster anerkendelse, men på den anden side er vi også opmærksomme på, at den er bygget for at afhjælpe en humanitær krise,« sagde den midlertidige administrerende direktør i Better Shelter-programmet, Johan Karlsson.

I 2015 satte den svenske møbelgigant sig sammen med FN's flygtningehøjkommissariat for at "forbedre livet for de mennesker, der er fordrevet af væbnede konflikter og naturkatastrofer".

Ud af det kom Better Shelter-programmet, der alene i 2015 sendte 10.000 sheltere ud til humanitære operationer i hele verden. Med karakteristiske hvide vægplader, vinduer, ventilation, låsesystem og solcellepaneler.

Siden da har det altruistiske shelter hjulpet flere tusinde mennesker på blandt andet den græske ø Lesbos, hvor shelteren har været med til at holde vinterkulden for døren.



Shelteren kan huse fem mennesker, koster 1150 dollars og har en holdbarhed på cirka tre år.