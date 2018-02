Havarieksperter: Is på fartinstrumenter måske årsag til flystyrt

Vicepræsident Cyril Ramaphosa står til at tage over efter præsident Jacob Zuma, som natten til tirsdag blev fyret af sit eget parti, ANC.

Flykatastrofe ved Moskva kommer ubelejligt for præsident Vladimir Putin, som søger genvalg om en måned.

Amerikanske bilister skal måske betale for en plan om at reparere USA’s nedslidte veje, broer og lufthavne.

Den omdiskuterede bemærkning kom fra NBC-værten Katie Couric under åbningsceremonien ved Vinter-OL.

Per Thau er færdig som topchef i Dagrofa. Bestyrelseformand Jesper Lok leder virksomheden indtil en ny koncernchef er fundet. Finans

Efter en ubehagelig oplevelse med en mand er en ung østjysk kvinde færdig med sugardating. Hun er chokeret over mænds nydelse ved at dominere en kvinde og se hendes smerte.

Efter sex med over 100 mænd trækker sugarbabe stikket:

En gruppe forskere har fulgt 2,7 millioner og sammenholdt indtag af nitrat via drikkevand med kræfthyppighed.

To teknikere, som havde undersøgt flyet før afgang, var om bord, da flyet styrtede.

Lufthavnen ligger lidt over 40 kilometer sydøst for Ruslands hovedstad, Moskva.

Det styrtede, fem minutter efter at det var lettet fra lufthavnen Domodedovo.

Myndighederne venter, at det vil tage en uges tid at gennemsøge området.

Vragdelene ligger spredt ud over et relativt stort område, og redningsholdet har tirsdag udvidet zonen fra 30 til 40 hektar.

71 mennesker omkom ved styrtet. Der er fundet over 400 vragdele fra det nedstyrtede fly.

Det fremgår af den sorte boks, at de svigtende sensorer blev varmet op i forbindelse med de 15 flyvninger, der gik forud for flystyrtet søndag.

Det var frost, da flyet forulykkede, hvilket er helt normalt for årstiden i den region.

Det er undersøgelser af flyets sorte boks, der indikerer, at flyet styrtede, da instrumenterne, der måler flyets fart, svigtede.

Meget tyder ifølge det russiske nyhedsbureau Tass på, at styrtet kan være resultat af en menneskelig fejl.

Et flystyrt nær Moskva søndag var muligvis forårsaget af is på fartsensorer, fortæller russiske efterforskere.

Vragdelene ligger spredt ud over et område på omkring 300.000 kvadratmeter. Foto: AP

Is på fartmålingsinstrumenter kan have forårsaget flystyrt med 71 omkomne ved Moskva.

Med de her rejseapps i lommen bliver både transport, kommunikation og jagten på gode oplevelser lettere.

