Russisk fly er styrtet ned: Alle 71 personer om bord er omkommet

Et russisk passagerfly med 71 mennesker om bord er søndag styrtet ned i Moskva-regionen.

Det oplyser en talsmand fra Ruslands katastrofeministerium til det russiske nyhedsbureau Tass.

Flystyrtet skete blot få minutter efter, at flyet havde forladt lufthavnen Domodedovo i Moskva, Rusland.

Flyet er fra firmaet Saratov Airlines og har 65 passager samt 6 besætningsmedlemmer ombord.

Ruslands transportmyndigheder oplyser til nyhedsbureauet Ifax, at alle personerne på flyet er omkommet.

Øjenvidner siger samtidig, at de har set et brændende fly falde fra himlen, og at der er flydele spredt ud over ulykkesstedet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flylederne skal have mistet kontakt til flyet, blot to minutter efter det lettede fra lufthavnen i den russiske hovedstad.

Flyet bliver brugt til regionale flyvninger og er af typen Antonov An-148. Det var på vej til byen Orsk, da det forsvandt fra radaren.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, udtrykker sin medfølelse til de pårørende til de omkomne i flystyrtet, oplyser Dmitry Peskov, der er er Putins pressesekretær.

»Præsidenten kondolerer over for dem, der har mistet deres familiemedlemmer i flystyrtet,« siger Peskov til Tass.