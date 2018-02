Tusinder søger væk fra eskalerende krise i Venezuela

Tusindvis af venezuelanere er strømmet til grænseovergangene til Colombia, efter at den colombianske præsident, Juan Manuel Santos, har bebudet, at kontrollen ved grænsen vil blive skærpet.

Mange frygter, at det nu er sidste chance for at komme til nabolandet, hvor tusindvis af venezuelanere arbejder og handler. Efterhånden som en økonomisk krise i Venezuela forværres, ventes flere og flere at blive permanent i Colombia, oplyser BBC.

Venezuela lider under høj inflation og kronisk mangel på fødevarer og medicin.

Colombia siger, at indvandringen fra Venezuela i hele 2017 er steget 100 procent. Også Brasilien melder om, at mange venezuelanere har søgt til grænsestaten Roraimal, hvor de lever under vanskelige forhold.

Venezuelas herskende socialistparti med præsident Nicolás Maduro i spidsen har sagt, at der vil blive holdt valg den 22. april.

Maduro, som har været ved magten siden 2013, håber på at få seks år til ved et genvalg til trods for hans udbredte upopularitet og den eskalerende økonomiske krise i det olierige land.

Præsidenten hævder, at den økonomiske krise skyldes amerikansk sabotage, mens oppositionen mener, at Det Socialistiske Parti, som har styret landet siden 1999, har skylden for et økonomisk kollaps i den olierige stat.

Ud over den voldsomme inflation i landet, så har udbredt korruption også medvirket stærkt til undergravelsen af landes økonomi. Regeringen beskylder oppositionsledere for at tage mod ordrer fra den amerikanske regering.

Maduro, en 55-årig tidligere buschauffør og fagforeningsleder, tiltrådte som præsident, da han med 50,7 procent af stemmerne vandt præsidentvalget i 2013, hvor han afløste afdøde Hugo Chávez.