Et damplokomotiv med vogne kører gennem det snedækkede vinterlandskab mod Brockenbjerget i Tyskland. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/AP

Britiske kvindelige medlemmer af Aerosuperbatics Wingwalkers udfører aerobatiske stunts for første gang i Filippinerne under den fire dage lange 22. Internationale Hot Air Balloon Festival i Clark, Pampanga provinsen nord for Manila, Filippinerne. Foto: Bullit Marquez/AP

Et jordskælv målt til 6,6 på richter-skalaen har ramt det nordøstlige Taiwan. Flere bygninger er styrtet sammen. Her er det Yun Tsui-bygningen i byen Hualien, der hælder faretruende. Foto: Anthony Wallace/AFP

En demonstrant smider en sten under en protest mod et kampagnemøde for Rodrigo Londono Echeverri, kendt som "Timochenko", præsidentkandidaten for det politiske parti (FARC). Kampagnemødet skulle holdes under hans besøg i kommunen Yumbo i Colombia, men blev aflyst fordi demonstranter kastede sten. Foto: Luis Robayo/AFP

Syriske frivillige forsøger at slukke en brand i byen Maaret al-Numan i den oprørske Idlib-provins efter et luftangreb fra regimet. Foto: Amar Alhamwe

Cestmir Kozisek fra Tjekkiet flyver gennem luften under træning til mændenes individuelle skihopkonkurrence ved Vinter OL i Pyeongchang, Sydkorea. Foto: Christof Stache/AFP

En mand bærer en hund gennem mudder og sten efter en oversvømmelse i Tiquipaya, Bolivia, på grund af kraftig regn. Foto: Danilo Balderrama/Reuters

Dansere under prøverne til det traditionelle opera bal i Wien, Østrig. Foto: Heinz-Peter Bade/Reuters

Kvinder deltager i den årlige blokfestival kendt som "Banda do Candinho e Mulatas" under karnevalsfest i Bixiga kvarteret i Sao Paulo, Brasilien. Foto: V/Reuters

John Lesser fra Gotham sidder i sit skur på Cathance River i Bowdoinham, Maine, New England, og fisker efter smelt gennem et hul i isen. Foto: Robert F. Bukaty/AP

Medlemmer af det royale Horse Artillery affyrer en salut på 41 skud i Green Park i det centrale London for at markere 66-årsdagen for dronning Elizabeth IIs indsættelse på tronen. Foto: Justin Tallis/AP

Stærer der udfører deres traditionelle dans, inden de lander for at sove nær den sydlige israelske by Rahat i Negev Ørkenen. Foto: Menahem Kahana/AFP

En deltager i udholdelsesløbet "Tough Guy" i nærheden af Wolverhampton, England, springer gennem et bål. Der er over 200 forskellige forhindringer. Foto: Oli Scarff/AFP

En syrisk mand bærer to børn gennem ruinerne af ødelagte bygninger efter regimets luftangreb på den oprørske belejrede by Douma i den østlige Ghouta-region, i udkanten af hovedstaden Damaskus, Syrien. Foto: Hamza Al-Ajweh/AFP

Folk besøger en snelabyrint i Bernau i det sydlige Tyskland. Foto: Steffen Schmidt/AFP

Et karnevalsorkester går gennem Luzerns gader under "Urknall", som markerer starten på Luzerne-karnevalet på den såkaldte Dirty Torsdag den 8. februar 2018 i Luzerne, Schweiz. Foto: Urs Flueeler/AP